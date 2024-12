Sergio Pérez viel uit tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi en scoorde tijdens vier van zijn laatste acht races geen punten. Hiermee lijkt de Mexicaan volgens de geruchten afscheid te gaan nemen als coureur in F1 namens Red Bull Racing. Max Verstappen spreekt zich uit over zijn teamgenoot.

De carrière van Pérez bij Red Bull en wellicht in F1 lijkt na de race van afgelopen zondag in Abu Dhabi ten einde te zijn gekomen. De Mexicaan gaat, als de geruchten kloppen, deze week te horen krijgen dat hij in 2025 vervangen wordt en zou dan een rol als ambassadeur krijgen binnen het team als de twee partijen eruit weten te komen. Pérez eindigde op P8 in het kampioenschap met nul overwinningen en vier podiumplekken. In gesprek met The Race stelt Verstappen dat het niet alleen Pérez is die steekjes heeft laten vallen. De problemen die hij heeft gekend, komen ook door de mindere prestaties van de auto van Red Bull, aldus Verstappen. "Dat is honderd procent zeker."

Verstappen 'leeft mee' met Pérez: 'Is geen idioot'

Verstappen, die zelf wereldkampioen werd ondanks de problemen met de auto in 2024, kan niet anders dan meeleven met Pérez. "Ja, ik leef mee met hem. Ik werk elke week en elk weekend met hem samen. Ik vind dat mensen heel streng zijn voor hem. Natuurlijk konden sommige weekenden beter zijn, maar in het algemeen wordt hij wel streng beoordeeld." Veel mensen vinden dat de prestaties van de Mexicaan echt niet passen bij een topteam en de coureur allang vervangen had moeten worden. De kritiek nam gedurende het seizoen ook toe, ook vanuit het team zelf. Verstappen is echter van mening dat de kritiek te hard is geweest. "Hij is geen idioot."

Verstappen over Pérez

Verstappen vervolgt door te stellen dat Pérez altijd veel respect heeft gehad in de paddock van F1 en gezien werd en nog steeds wordt gezien als een hele goede coureur. "Hij is altijd beschouwd als een geweldige coureur en kende nu een lastige periode. Het is lastig geweest voor iedereen in het team, omdat de RB20 soms moeilijk was om mee te rijden." Toch lijkt de Mexicaan in 2025 geen teamgenoot meer te zijn van Verstappen, iets wat hij sinds 2021 al is. Met Pérez als teamgenoot won Verstappen vier kampioenschappen, terwijl Red Bull twee keer kampioen werd bij de constructeurs. In 2025 lijkt Verstappen met Liam Lawson een nieuwe teamgenoot te krijgen, zijn zesde in zijn tijd in F1 na Carlos Sainz (Toro Rosso), Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon en Pérez (Red Bull).

