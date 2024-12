Max Verstappen heeft kritiek te verwerken gekregen wegens zijn incident met Oscar Piastri tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Ook de reactie op zijn straf van tien seconden werd niet heel positief ontvangen.

Verstappen begon vanaf P4 aan de laatste race van 2024 en had niet veel meer te verliezen, iets wat in de eerste bocht wel te zien was. De Nederlander probeerde vanaf ver in de eerste bocht Piastri in te halen en zag een klein gat. Verstappen realiseerde zich echter dat het een te klein gat was en kon vervolgens niet meer op tijd corrigeren. De viervoudig wereldkampioen raakte Piastri, die net zoals de Nederlander vervolgens spinde. De race van Piastri was even later voorbij toen hij hetzelfde deed bij Franco Colapinto en ook tien seconden straf kreeg. Verstappen was, nadat hij tien seconden straf voor het incident had gekregen, niet zo blij met de stewards. "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het via de boardradio.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Producent F1-film blij met bijdrage Hamilton: "Lewis houdt ons eerlijk"

Kritiek op boardradio Verstappen na incident met Piastri

Tijdens de uitzending van Sky Sports komt de kritiek op Verstappen al vrij snel na het incident op gang. Martin Brundle, die analist is tijdens de races, ziet de herhalingen en constateert dat Verstappen terecht tien seconden straf heeft gekregen. Daarna hoort de Brit de uitspraken van Verstappen over de boardradio en neemt de kritiek op de Nederlander toe. "Dit kun je niet zeggen over de stewards! Dit kun je echt niet zeggen. Dat is ook gewoon niet eerlijk, want ze passen de regels gewoon toe. Als jij niet tegen andere auto's aanrijdt, krijg je ook geen straffen."

Ook Croft kritisch op Verstappen

David Croft, commentator van Sky Sports tijdens de races, was tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in navolging van collega Brundle ook kritisch op de manier waarop Verstappen de aanval opende op Piastri en dit vervolgens ook deed via de boardradio. "Ik begrijp zijn emoties, en ik begrijp dat hij geïrriteerd is, maar hij is een viervoudig wereldkampioen. Het gaat geen enkel verschil maken voor zijn positie in het kampioenschap, en hij was toch echt degene die aan de binnenkant kwam aanvliegen, en contact had met een andere auto. Kom op Max, je bent beter dan dit."

Gerelateerd