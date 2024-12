Het filmen voor de nieuwe Formule 1-film 'F1' loopt op zijn eind. Lewis Hamilton heeft een grote bijdrage aan de productie geleverd, en ontvangt dan ook lovende woorden van producent Jerry Bruckheimer.

F1, zoals de film officieel gaat heten, is in handen van productiemaatschappij Apple Original Films en regisseur Joseph Kosinski, die ook verantwoordelijk was voor onder andere Top Gun: Maverick. Brad Pitt is de absolute blikvanger in de film en hij wordt bijgestaan door onder andere Damson Idris, Javier Bardem en Simone Ashley. De film gaat over een voormalige coureur die zijn comeback maakt in de Formule 1 bij het team van APXGP. Veel van de beelden voor deze film zijn geschoten tijdens officiële raceweekenden van de Formule 1, waaronder kortgeleden in Las Vegas, waar Pitt wederom aanwezig was met het fictieve team van APXGP.

Lovende woorden voor Lewis Hamilton

Producent Jerry Bruckheimer is blij met de bijdrage die Lewis Hamilton heeft geleverd: "Lewis houdt ons eerlijk", citeert Motorsport.com. "Hij kijkt naar iedere race en zegt dan bijvoorbeeld: 'Op dit moment zou je niet in de tweede versnelling rijden, maar in de eerste.' Hij komt kijken en hoort de motor en het schakelen en dat soort dingen. Hij bekijkt iedere racescene en zei ook: 'Om een van deze auto's te besturen, moet je echt in vorm zijn.' Dus we hebben Brad laten trainen. We hebben veel van dat soort dingen gedaan, dankzij zijn informatie. Lewis heeft enorm geholpen." De film komt in de zomer van 2025 uit.

