'Red Bull hakt knoop door over teamgenoot Verstappen', Norris pakt pole in Abu Dhabi | GPFans Recap

De allerlaatste kwalificatie van het F1-seizoen 2024 is achter de rug. Lando Norris pakte de pole position voor de Grand Prix van Abu Dhabi en Oscar Piastri wist er een één-twee van te maken voor McLaren. Het team uit Woking ligt zo op de perfecte positie om de eerste constructeurstitel sinds 1998 binnen te slepen. Carlos Sainz moest genoegen nemen met de derde plaats, terwijl Charles Leclerc al in Q2 werd geëlimineerd en ook nog eens een gridstraf moet incasseren. Wie ook een gridstraf kreeg, is Nico Hülkenberg. Hij kwalificeerde zich knap als vierde, maar de Haas-coureur gaat drie plaatsen achteruit. Max Verstappen profiteert daar weer van. Verder komen nóg meer media met nieuws over de toekomstige teamgenoot van de Nederlander, gaat een FIA-steward in op wat er is gebeurd tussen Russell en Verstappen, en vertelt Lewis Hamilton over het traditionele etentje met alle coureurs.

'Red Bull hakt knoop door: Lawson gekozen als teamgenoot Verstappen in 2025'

Voor het seizoen 2025 moeten er nog twee beslissingen genomen worden als het aankomt op de grid van volgend seizoen. In allebei de gevallen gaat het om een beslissing die door Red Bull Racing genomen moet worden. Deze beslissingen lijken nu genomen te zijn. Dit weet onder meer de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Officieel heeft Red Bull nog geen afscheid genomen van Sergio Pérez, maar alle geruchten wijzen erop dat dit gaat gebeuren. Wie wordt dan de teamgenoot van Max Verstappen? De keuze is gevallen op Liam Lawson, die gedurende het seizoen al Daniel Ricciardo verving bij zusterteam VCARB en prima presteerde in een auto die eerder achteruit dan vooruit is gegaan gedurende het seizoen. Lees hier het hele artikel over wie de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wordt.

FIA-steward stelt dat 'overdreven' reactie Russell niet heeft meegespeeld in straf

Het gesprek van de week was toch wel het verhitte onderonsje tussen George Russell en Max Verstappen. Het duo verscheen na een discutabel momentje in Qatar in de stewardsroom en één van die stewards legt bij Auto Motor und Sport uit waar de sportcommissarissen naar keken, tijdens dat gesprek. Verstappen was namelijk vooral verbolgen over het feit dat Russell lobbyde voor een straf voor de Red Bull-coureur. Hoewel de FIA dat niet ontkent, stelt het orgaan dat dit absoluut niet heeft meegespeeld in de strafmaat. Één van de stewards dat weekend, die anoniem blijft, geeft bij AMuS een inkijkje en stelt dat de stuurbeweging van Russell, om het geheel nog dramatischer te laten lijken, ook geen invloed had op de straf: "Wij kennen onze pappenheimers. [Fernando] Alonso deed jaren geleden hetzelfde om een 'unsafe release' van een ander team nog gevaarlijker te laten lijken." Lees hier het hele artikel over George Russell en Max Verstappen bij de stewards.

Norris blij na veiligstellen pole in Abu Dhabi: "We moeten Ferrari verslaan"

Lando Norris heeft zaterdag de pole position te grazen weten te nemen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Een mooie opsteker na en aantal lastige weken voor de Britse coureur. Vanzelfsprekend is hij blij met zijn uitstekende prestatie in de kwalificatie. "Een perfecte dag voor ons. Het ging wellicht iets lastiger dan gedacht, want we waren het hele weekend snel. Het was iets lastiger dan ik had gehoopt, maar mijn rondje was uiteindelijk sterk. Precies hoe we het vandaag hadden willen eindigen." Vervolgens wordt het vergrootglas op concurrent Ferrari gelegd: "We moeten Ferrari verslaan, dat is de belangrijkste taak. Maar we willen het wel in stijl doen. We willen winnen, ik wil winnen." Lees hier het hele artikel over de pole position van Lando Norris.

Verstappen gefrustreerd door RB20 in kwalificatie: "Het museum in en niet meer aanraken"

Max Verstappen kwalificeerde zich als vijfde voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De viervoudig wereldkampioen moest zijn meerdere erkennen in de McLarens, Carlos Sainz en zelfs de Haas van Nico Hülkenberg. De Red Bull wilde vandaag niet meewerken op het Yas Marina Circuit. "P5 is natuurlijk niet ideaal, maar het was een lastige kwalificatie waar de auto weer moeilijk deed", begint Verstappen bij Viaplay. "Dat is natuurlijk iets wat we door het seizoen heen ook hebben gehad. Soms krijgen we het dan toch voor elkaar in de kwalificatie, zoals in Qatar, maar hier is dat wat moeilijker met hobbels en kerbs. Elke bocht had ik net niet de balans die ik wilde en als je dan vol op de limiet zit, op het randje van de auto, dan kan het weer de andere kant op gaan en dat gebeurde eigenlijk. En natuurlijk in de laatste bocht had ik dat moment bij het uitkomen, en dat zijn dingen die je niet expres doet, maar die balans is gewoon lastig." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na een teleurstellende kwalificatie.

Stewards doen uitspraak over Hülkenberg: Haas-coureur krijgt gridstraf in Abu Dhabi

Nico Hülkenberg kwalificeerde zich indrukwekkende als vierde voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, maar hij moest naar de stewards, omdat hij een regel van de officiële notities van wedstrijdleider Rui Marques had overtreden. Het ging om punt 12.4, waarin staat dat "inhalen verboden is in de uitgang van de pitstraat, tenzij een auto langzamer gaat vanwege een overduidelijk probleem". De Haas-coureur haalde twee auto's in, waaronder de Alpine van Pierre Gasly, en komt er niet ongestraft mee weg. De Duitser gaat drie plekken achteruit en zal dus niet als vierde maar als zevende starten. Max Verstappen schuift daardoor op naar P4. Lees hier het hele artikel over de gridstraf van Nico Hülkenberg.

Hamilton over etentje met coureurs in Abu Dhabi: 'Was grappig met Verstappen en Russell'

Lewis Hamilton eindigde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi op de achttiende plaats en werd dwarsgezeten door een paaltje tijdens Q1. De Brit blijft er echter rustig onder en blikt ook nog terug op het 'hilarische' etentje met alle coureurs, inclusief Max Verstappen en George Russell. De Brit werd gevraagd naar het etentje met alle coureurs, die ook allemaal aanwezig waren. "Ik denk dat dit de beste race, het beste circuit en het beste land is om het seizoen mee af te sluiten. Het was geweldig. We hadden een geweldige tijd." Ook kon Hamilton wel genieten van de verbale ruzie tussen Russell en Verstappen buiten de baan, iets waar de coureurs op in zouden hebben gespeeld tijdens het etentje. "Het was natuurlijk erg grappig, met George [Russell] en Max [Verstappen], maar het was allemaal luchtig. Het was geweldig." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die ingaat op het traditionele etentje.

