Max Verstappen kwalificeerde zich als vijfde voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De viervoudig wereldkampioen moest zijn meerdere erkennen in de McLarens, Carlos Sainz en zelfs de Haas van Nico Hülkenberg. De Red Bull wilde vandaag niet meewerken op het Yas Marina Circuit.

Verstappen maakte een stroeve vrijdag mee door problemen met de grip aan de voorkant. Hij moest tijdens de eerste training zijn Red Bull Racing-stoeltje opgeven aan Isack Hadjar, voordat hij niet verder kwam dan P17 in de tweede training. De Oostenrijkse renstal vond nog iets in de afstelling en hij verbeterde in VT3 met de vierde tijd. Hij kwam in de kwalificatie comfortabel door Q1 en Q2. Zijn eerste run van Q3 zag er ook rap uit, maar hij kwam met een enorme drift uit de laatste bocht. Hij hield de RB20 nog net op het rechte spoor en, ondanks de hartverzakking, was zijn 1:22.945 sneller dan wie dan ook, al was het gat met Lando Norris slechts vier duizendsten. Norris versloeg Verstappen echter in de tweede run, terwijl de Nederlander niet kon verbeteren en terugzakte naar P5.

Hobbels en kerbs

"P5 is natuurlijk niet ideaal, maar het was een lastige kwalificatie waar de auto weer moeilijk deed", begint Verstappen bij Viaplay. "Dat is natuurlijk iets wat we door het seizoen heen ook hebben gehad. Soms krijgen we het dan toch voor elkaar in de kwalificatie, zoals in Qatar, maar hier is dat wat moeilijker met hobbels en kerbs. Elke bocht had ik net niet de balans die ik wilde en als je dan vol op de limiet zit, op het randje van de auto, dan kan het weer de andere kant op gaan en dat gebeurde eigenlijk. En natuurlijk in de laatste bocht had ik dat moment bij het uitkomen, en dat zijn dingen die je niet expres doet, maar die balans is gewoon lastig."

RB20 het museum in

"We hebben wat kleine dingetjes aangepast aan de voorvleugel en toen werkte het totaal niet meer", vervolgt de Red Bull-coureur steunend en kreunend, maar ook stiekem lachend. "Ik ga mijn best doen in de race, maar ik kijk er ook naar uit om even vakantie te hebben. Het is lastig genoeg geweest dit jaar." Verstappen zegt dat hij de rondjes gaat aftellen. Hij is helemaal klaar met de RB20. "De auto het museum in schuiven en niet meer aanraken." Het is heel anders dan in 2023 met de dominante RB19, waar hij geen afscheid van had willen nemen. "Daar denk ik nog wel een paar keer aan terug nu."

