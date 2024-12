Voor het seizoen 2025 moeten er nog twee beslissingen genomen worden als het aankomt op de grid van volgend seizoen. In allebei de gevallen gaat het om een beslissing die door Red Bull Racing genomen moet worden. Deze beslissingen lijken nu genomen te zijn.

Dit weet onder meer de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Officieel heeft Red Bull nog geen afscheid genomen van Sergio Pérez, maar alle geruchten wijzen erop dat dit gaat gebeuren. Sinds deze week zijn deze geruchten hardnekkiger geworden en lijkt het een kwestie van tijd. De Mexicaan ligt eigenlijk al sinds de Europese races van 2023 onder druk en bleef, ondanks zijn contractverlenging tijdens dit seizoen, tot het huidige weekend in Abu Dhabi onder druk staan vanwege zijn teleurstellende prestaties. De Mexicaan gaat achtste eindigen dit seizoen in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Croft zet Papa Pérez op zijn plek: 'Ze doen nog steeds of ze een contract hebben'

'Red Bull maakt keuze voor teamgenoot Verstappen 2025'

Pérez zou dus geen contract meer hebben als coureur bij Red Bull Racing, maar zou als ambassadeur volgens de geruchten wel actief blijven voor het team. Dit weet ook Motorsport.com te melden. De bevestiging hiervan zou vrij snel na de slotrace in Abu Dhabi gaan volgen zodra allebei de partijen in overeenstemming zijn over de nieuwe rol van de Mexicaan. De vraag is dan: wie gaat er in 2025 teamgenoot van Verstappen worden en wie rijdt er in 2025 bij Visa Cash App RB? Isack Hadjar liet in Qatar al een beetje doorschemeren dat er al beslissingen waren genomen binnen Red Bull, iets wat deze week - in eerste instantie rondom de toekomst van Pérez - steeds meer duidelijk is geworden. Nu lijkt het dus ook naar buiten te zijn gekomen wie er in 2025 teamgenoot van Verstappen bij Red Bull gaat worden.

Red Bull kiest voor Lawson, Hadjar en Tsunoda bij VCARB

De keuze is gevallen op Liam Lawson, die gedurende het seizoen al Daniel Ricciardo verving en prima presteerde in een auto die eerder achteruit dan vooruit is gegaan gedurende het seizoen. De Nieuw-Zeelander heeft lang op zijn kans moeten wachten, maar lijkt deze kans in 2025 te gaan krijgen als coureur van Red Bull en ondersteuning van kopman Verstappen. Yuki Tsunoda, die ook al jaren op zijn kans bij Red Bull wacht, gaat deze dus ook in 2025 niet krijgen en zal wederom bij Visa Cash App RB rijden volgend jaar. Daar krijgt hij weer een nieuwe teamgenoot: Hadjar. De Fransman is aan het vechten om het kampioenschap in F2 en zal volgend jaar, zoals veel jonge coureurs, een kans krijgen in F1. Zo zou Red Bull met de twee teams en met Pérez dus het seizoen 2025 in willen gaan. Het wachten is nu op de bevestiging.

Gerelateerd