Sergio Pérez lijkt dit weekend bezig te zijn met zijn laatste race voor Red Bull Racing. Desalniettemin houdt de Mexicaan zelf vol dat hij volgend jaar gewoon voor het team rijdt, net als vader Antonio Pérez. Laatstgenoemde gaf zelfs deze week de media een veeg uit de pan en David Croft slaat om die reden nu terug.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. De races daarna zagen we niet veel beterschap en ook in Qatar was het allemaal weer niet al te best wat Pérez liet zien. Inmiddels lijkt het erop dat we afscheid gaan nemen van de Mexicaan na de race in Abu Dhabi van aankomend weekend.

Bedankwoordje

Verschillende internationale media, waaronder zelfs uit Mexico, maakten afgelopen wek namelijk melding dat de Red Bull-leiding genoeg heeft gezien en na de laatste race de knoop doorhakt om Pérez uit zijn zitje te halen. Alle seinen lijken dus op groen te staan voor het "ontslag" van de zeer tegenvallende Mexicaan, maar vader Antonio Pérez leek nog helemaal niet op de hoogte te zijn van wat er allemaal te gebeuren staat. Op Instagram Threads plaatste hij namelijk een foto met een paar treetjes Red Bull-drank, begeleid met een dankwoordje, waarin hij voor leek te sorteren op het volgende seizoen: "Bedankt Red Bull Mexico. Alles is klaar voor volgend seizoen. Het beste drankje in de wereld!", schreef hij, terwijl hij ook nog Red Bull en Red Bull Racing tagde.

Journalisten aanpakken

Verder gaf hij vanuit die visie ook de "liegende media" een veeg uit de pan: "De leugenachtige journalisten zijn al naar me op zoek. Belofte: Openlijk excuses aanbieden, of zij nu de leugenaars zijn of ik. Maandag publiceer ik de lijst met leugenachtige journalisten en media", zo liet hij dreigend weten via hetzelfde kanaal. Bij Sky Sports wordt er nu hard gelachen door de uitspattingen van Pérez senior. Croft dient hem van repliek: "Pérez doet nog steeds of hij een contract heeft en zijn vader luistert en zei op Instagram dat we allemaal onze excuses moeten aanbieden aan Sergio omdat we het lef hadden om te suggereren dat hij volgend jaar niet in de Red Bull zit", zo zegt hij tijdens de uitzending op vrijdag.

Pérez gaat gewoon vertrekken

Croft weet wat anders: "Onze bronnen weten te melden dat Red Bull volgend seizoen niet door wil gaan met Pérez. Ze proberen hem duidelijk te maken dat hij zelf netjes door de voordeur weg kan gaan, of dat ze zelf de beslissing gaan nemen na de race in Abu Dhabi." Volgens de journalist is het allemaal ook niet meer dan terecht: "Het laat je het constructeurskampioenschap verliezen. Dat is voor iedereen die er werkt, behalve de twee coureurs, het belangrijkste kampioenschap. Neem de negen punten in zeven raceweekenden met sprints mee. Ik wil Sergio Pérez hier niet voor paal zetten, maar de statistieken liegen niet. Zes keer uitgeschakeld in Q1. Hij heeft Q3 negen keer misgelopen. Zijn teamgenoot is kampioen. Het is niet goed genoeg", besluit hij.

