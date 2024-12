Volgens Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko is Max Verstappen niet te vergelijken met een andere viervoudig wereldkampioen die achter elkaar zijn titels won: Sebastian Vettel. Toch is er wel een andere coureur waar hij de Nederlander mee kan vergelijken. Verder onthult Marko de 'droom' van Verstappen als hij ooit stopt met F1.

In gesprek met ServusTV zegt Marko dat Verstappen niet te vergelijken is met Vettel. "Met Vettel was het nog een heel ander tijdperk. Beide coureurs zijn hele verschillende types. Sebastian trad altijd ongelofelijk in de details en kon makkelijk een uur met de engineers discussiëren. Max doet gewoon wat nodig is, en dat heeft hij ook goed onder controle. Het zou wel goed zijn als we met Max op een vijfde titel kunnen mikken. Het team is gemotiveerd en we weten dat we hard moeten werken, maar we willen wel die vijfde titel."

Marko over toekomst Verstappen

Volgens Marko is het wel duidelijk dat, als Verstappen ooit afscheid neemt van F1, zijn fans hem waarschijnlijk nog terug kunnen gaan zien in de enduranceklassen zoals WEC, IMSA en ga zo maar door. "Als de dag komt waarop hij zegt dat het leuk geweest is in de Formule 1, dan verwacht ik wel dat hij richting het langeafstandsracen gaat. Max doet dan alleen nog waar hij zin in heeft. Hij wil samen met Jos de 24 uur van Le Mans rijden. Dat is zijn grote droom."

Marko doet Verstappen denken aan Senna

Wie Verstappen zijn hele carrière volgt zal het niet meer verbazen, maar de Nederlander wordt vaak vergeleken met Ayrton Senna. Ook de mensen die hem veel zien, zoals Marko, maken die vergelijking vaak. "Hij doet me aan Ayrton Senna denken. Qua persoonlijkheid lijken ze enorm op elkaar. Senna had natuurlijk wel een bepaald charisma, en nog altijd. Als iemand op tragische wijze verongelukt, wordt dat beeld alleen maar sterker, maar van alle coureurs die ik ken, lijkt Max wel het meest op Senna."

