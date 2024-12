Lewis Hamilton eindigde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi op de achttiende plaats en werd dwarsgezeten door een paaltje tijdens Q1. De Brit blijft er echter rustig onder en blikt ook nog terug op het 'hilarische' etentje met alle coureurs, inclusief Max Verstappen en George Russell.

Tegenover Motorsportweek moet Hamilton een paar keer lachen als hij het moet hebben over zijn kwalificatie en het paaltje dat in de slotfase van Q1 zijn rondje zou verpesten. "Ik ben vrij rustig. Het is gewoon jammer, deze sessie. Met de paal onder de auto. De timing van dat paaltje om onder de auto te komen.... De auto voelde over het algemeen erg goed aan. Dus ik dacht echt dat we voor een podiumplek konden vechten. Ons racetempo was de op één na snelste, maar het mocht niet zo zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff baalt als een stekker van P18 Hamilton: "Onvergeeflijk, was gewoon idioot"

Hamilton schuift op door straffen

Omdat Charles Leclerc, Franco Colapinto en Alex Albon allemaal gridstraffen hebben voor de race van zondag, gaat Hamilton niet vanaf P18 maar vanaf P16 beginnen. Daar is de Brit wel blij mee. "Ik ben dankbaar voor die extra plekken. En het tempo was goed, maar het zal morgen niet makkelijk zijn om in te halen. Ik ga nu aan de strategie werken. Ik ga kijken of ik in de top tien kan komen. Dat zou geweldig zijn. Het was een heel, heel zwaar jaar. Ik denk dat ik het jammer ga vinden om dit jaar niet meer te racen, maar volgend jaar staat alweer snel voor de deur."

Hamilton over etentje en situatie Russell en Verstappen

Hamilton sloot met de huidige F1-coureurs zoals altijd af met een etentje in Abu Dhabi. De Brit werd gevraagd naar het etentje met alle coureurs, die ook allemaal aanwezig waren. "Ik denk dat dit de beste race, het beste circuit en het beste land is om het seizoen mee af te sluiten. Het was geweldig. We hadden een geweldige tijd." Ook kon Hamilton wel genieten van de verbale ruzie tussen Russell en Verstappen buiten de baan, iets waar de coureurs op in zouden hebben gespeeld tijdens het etentje. "Het was natuurlijk erg grappig, met George [Russell] en Max [Verstappen], maar het was allemaal luchtig. Het was geweldig."

Gerelateerd