Toto Wolff, teambaas van Mercedes, baalt als een stekker van het strategische team van Mercedes na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Lewis Hamilton, bezig aan zijn laatste weekend bij Mercedes, eindigde op P18 en kwam niet door Q1 heen. Daar was de Oostenrijkse teambaas niet zo blij mee.

Tegenover Sky Sports blikt Wolff terug op de kwalificatie van Hamilton, die dus niet door Q1 kwam. Wolff baalt als een stekker voor de camera van het Britse medium en stoort zich aan het feit dat Mercedes de zevenvoudig wereldkampioen zo laat in de eerste kwalificatiesessie pas naar buiten liet gaan. "Ik moet mijn excuses aanbieden aan Lewis [Hamilton] en iedereen in het team die heel hard heeft gewerkt. Hij was de snellere coureur met de set-up en ook met het verbeteren van de auto voor volgend jaar. Onvergeeflijk. Ik ben zelden zo down geweest. Dit was het ergste. Het was gewoon idioot en ongelooflijk onaangenaam dat zulke beslissingen niet worden genomen in een team van wereldklasse zoals het onze."

Wolff baalt als een stekker voor Hamilton

De Oostenrijker stelt dat dit wel het laatste was waar Wolff en Mercedes rekening mee hadden gehouden. Wolff baalt van zichzelf en voor Hamilton en het team. “Het is simpel. We wilden het zo goed doen voor hem [Hamilton] dit weekend, en dan is het echt te wijten aan een idiote fout. Dit is wat er gebeurt. En dat is niet de manier waarop we het moeten doen - en niet in zo'n belangrijke race. Je moet het niet doen, je moet menselijk zijn. Je moet op veilig spelen en niet... doen alsof je superslim bent. Je riskeert niet zoveel in Q1, terwijl we het tempo hadden om de sessie uit te rijden. De meest waardevolle coureur voor het team en de sport ligt eruit in Q1. Ik kan alleen maar sorry tegen hem zeggen."

