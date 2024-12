Lando Norris heeft zaterdag de pole position te grazen weten te nemen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Een mooie opsteker na en aantal lastige weken voor de Britse coureur. Vanzelfsprekend is hij blij met zijn uitstekende prestatie in de kwalificatie.

De strijd om de constructeurstitel lijkt na de kwalificatie van zaterdag een heel eind beslist te zijn. McLaren heeft natuurlijk al een mooie voorsprong ten opzichte van Ferrari en in de kwalificatie liet de Britse renstal zien dat zij de titel zeker verdienen. Norris en Oscar Piastri wisten een uitstekende één-twee veilig te stellen, terwijl Charles Leclerc niet verder geraakte dan Q2, waardoor hij - mede door zijn tien seconden gridstraf - op zondag vanaf achteraan moet beginnen. Een uitstekende uitgangspositie voor het team van Zak Brown.

Norris reageert

Norris reageert na het veiligstellen van zijn pole op het Yas Marina Circuit: "Een perfecte dag voor ons. Het ging wellicht iets lastiger dan gedacht, want we waren het hele weekend snel. Het was iets lastiger dan ik had gehoopt, maar mijn rondje was uiteindelijk sterk. Precies hoe we het vandaag hadden willen eindigen." Vervolgens wordt het vergrootglas op concurrent Ferrari gelegd: "We moeten Ferrari verslaan, dat is de belangrijkste taak. Maar we willen het wel in stijl doen. We willen winnen, ik wil winnen. We weten wat we moeten doen. We blijven gefocust. We willen winnen, morgen hebben we een goede kans. Ik ben heel blij. Het team heeft het geweldig gedaan."

LANDO NORRIS TAKES POLE!!!



Team mate Oscar Piastri locks out the front row for McLaren with Carlos Sainz taking third 👏👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/jCHwf2RYUq — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

