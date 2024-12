Nico Hülkenberg kwalificeerde zich indrukwekkende als vierde voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Hij is die positie echter kwijtgeraakt. De Haas-coureur kreeg namelijk een onderzoek aan zijn broek en de FIA heeft besloten hem te bestraffen.

Max Verstappen was tijdens de eerste run van Q3 op weg naar de voorlopige pole position, ondanks een enorme drift bij het uitkomen van de laatste bocht. De Nederlander kon echter geen verbetering vinden bij de tweede run en dus ging de pole position naar Lando Norris. Oscar Piastri zal zijn McLaren-teamgenoot vergezellen op de eerste startrij. Carlos Sainz klokte de derde tijd voor de grote verrassing van de kwalificatie: Hülkenberg. Hij werd vierde en hoopt morgen voor Haas de zesde plek af te pakken van Alpine in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen gefrustreerd door RB20 in kwalificatie: "Het museum in en niet meer aanraken"

Notities niet nagevolgd

Hülkenberg moest naar de stewards, omdat hij een regel van de officiële notities van wedstrijdleider Rui Marques had overtreden. Het ging om punt 12.4, waarin staat dat "inhalen verboden is in de uitgang van de pitstraat, tenzij een auto langzamer gaat vanwege een overduidelijk probleem". De Haas-coureur haalde twee auto's in, waaronder de Alpine van Pierre Gasly, en komt er niet ongestraft mee weg.

De Duitser legde tegenover de stewards uit dat hij wist dat hij de regel overtrad, maar dat hij genoodzaakt was om het te doen om op tijd bij start-finish aan te komen om een ronde te kunnen doen. Dat vonden de stewards geen goed excuus. Hülkenberg gaat drie plekken achteruit en zal dus niet als vierde maar als zevende starten. Verstappen schuift op naar P4.

Gerelateerd