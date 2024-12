Het gesprek van de week was toch wel het verhitte onderonsje tussen George Russell en Max Verstappen. Het duo verscheen na een discutabel momentje in Qatar in de stewardsroom en één van die stewards legt bij Auto Motor und Sport uit waar de sportcommissarissen naar keken, tijdens dat gesprek.

Verstappen kreeg voor de Grand Prix van Qatar een gridstraf van één plek. Het had te maken met het onnodig te langzaam rijden tijdens zijn outlap, iets waar Russell ook in zat. Toch had de Nederlander anders kunnen reageren, zo stelden de stewards, die daarvoor dus een gridstraf uitdeelden. De viervoudig kampioen is daardoor de eerste coureur die is gestraft voor het onnodig te langzaam rijden, iets wat het veld het hele seizoen al doet, maar niemand nog voor werd bestraft.

FIA kent hun pappenheimers

De Nederlander was vooral verbolgen over het feit dat Russell lobbyde voor een straf voor de Red Bull-coureur. Hoewel de FIA dat niet ontkent, stelt het orgaan dat dit absoluut niet heeft meegespeeld in de strafmaat. Één van de stewards dat weekend, die anoniem blijft, geeft bij AMuS een inkijkje en stelt dat de stuurbeweging van Russell, om het geheel nog dramatischer te laten lijken, ook geen invloed had op de straf: "Wij kennen onze pappenheimers. [Fernando] Alonso deed jaren geleden hetzelfde om een 'unsafe release' van een ander team nog gevaarlijker te laten lijken."

Verstappen verwacht dat ruzie wordt gesust

Het duo heeft de afgelopen manier op diverse keren naar elkaar uitgehaald, maar in Abu Dhabi stelde Verstappen dat het seizoen ook wel erg lang is. De Nederlander gaat ervan uit dat Russell en hij tijdens de winterstop de angel uit het probleem halen en weer op goede voet met elkaar kunnen doorgaan.

