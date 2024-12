Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen moet het relletje met George Russell ook wel weer worden afgesloten. De Nederlander gaat ervan uit dat hij in de winterstop wel met de Mercedes-coureur om tafel gaat en dat de plooien weer worden gladgestreken.

Russell en Verstappen maakten er afgelopen week een waar moddergevecht van. Zo werd de Nederlander in Qatar een straf aangenaaid en stelde hij dat Russell twee gezichten heeft en dat hij het respect heeft verloren voor de Brit. Daarop reageerde Russell vervolgens weer in Abu Dhabi. Die stelde dat Verstappen zich in het verleden veelvuldig heeft misdragen en haalde het 2021-seizoen aan. Daarnaast zijn er diverse beschuldigingen over en weer gegaan en in Abu Dhabi stelt Verstappen dat het duo misschien ook wel toe is aan de winterstop.

Verstappen en Russell lossen het wel weer op

In Abu Dhabi staat Verstappen samen met teamgenoot Sergio Pérez op het podium en wordt het duo gevraagd wie ze in hun team zouden willen hebben, als ze gaan paintballen. Het publiek scandeert de naam van Russell. "Hij zit in het andere team! Ik maak maar een geintje", zo relativeert hij. Op een iets serieuzere noot gaat Verstappen verder: "Natuurlijk hebben wij onze argumenten en ik ben er vrij zeker van dat we dit weer oplossen. Het is wel goed om even een pauze te hebben. We zullen elkaar ongetwijfeld in Monaco zien en dan komt het allemaal wel weer goed." Pérez beantwoordt overigens ook de vraag, met een knipoog: "Ik zou Max kiezen, zeker als we tegen George spelen."

