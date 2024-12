Volgens dr. Helmut Marko is wat frictie tussen George Russell en Max Verstappen helemaal niet zo vreemd, maar de Oostenrijker is wel van mening dat men vooral bij de waarheid moet blijven. Russell heeft de afgelopen dagen wat beschuldigingen de wereld ingeslingerd, waarvan zou blijken dat dit niet helemaal klopt.

De ruzie tussen Russell en Verstappen begon in Qatar, nadat de Brit - in de ogen van Verstappen - bezig was met een straf aannaaien. Dat was overigens succesvol, want Verstappen vertrok niet vanaf pole position, maar vanaf P2. Vanaf dat moment zijn er verschillende verhalen de wereld ingeslingerd, waarvan moet blijken wat nu precies de waarheid is.

Ruzie is 'iets te veel opgeblazen

Marko heeft in zijn Formule 1-tijd een heleboel ruziënde coureurs gezien en stelt bij Sky Sports Deutschland dat het allemaal wat buiten de proporties is getrokken. "Het is in mijn ogen allemaal iets te veel opgeblazen. Dit zou eigenlijk onder de coureurs moeten blijven en men moet vooral bij de waarheid blijven. Dit is in principe een discussie die je onderling moet voeren", legt de adviseur van Red Bull Racing uit.

Ophitsen is Formule 1-onwaardig

Nadat Verstappen dus doorhad dat het vragen om een straf werkte, deed de Nederlander dat ook bij Lando Norris tijdens de Grand Prix van Qatar. "Bij kleine overtredingen wordt er direct geklaagd en wordt de teambaas de opdracht gegeven om zich bij de stewards te melden. Dat noemen we ophitsen en dat is onze sport onwaardig", aldus Marko.

