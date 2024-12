Volgens Jos Verstappen gaat het voor het eerst sinds lange tijd weer de juiste richting op achter de schermen bij Red Bull Racing. Jos 'The Boss' was dit jaar een aantal keren snoeihard over de onrust bij de leiding van het team en wees diverse keren naar teambaas Christian Horner.

Het 2024-seizoen is uiteindelijk met kampioenschapsgoud afgesloten voor Max Verstappen, maar Red Bull Racing kan de titel bij de teams niet prolongeren. De RB20 is niet de dominante wagen, die de RB19 namelijk wel was. Daarnaast heeft de concurrentie, en dan met name McLaren, ook stappen weten te zetten. De machtsstrijd van eerder dit seizoen was tussen Horner en adviseur Helmut Marko, waarbij het kamp van Verstappen voornamelijk hun lot aan die van de adviseur verbonden.

Marko heeft weer meer zeggenschap

Inmiddels is de rust wedergekeerd, zo verklaart Jos Verstappen in gesprek met De Telegraaf: "Dat gevoel heb ik wel. Topadviseur Helmut Marko lijkt ook weer meer zeggenschap te hebben en dat is mijns inziens een goede zaak. Het team groeit nu weer wat meer naar elkaar toe." In de afgelopen maanden hebben diverse sleutelpersonen hun ontslagbrief ingediend, het was precies waar Jos in Bahrein bang voor was. "Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden binnen het team. Sommige mensen hebben nieuwe functies. Ik heb wel het idee dat het team zich opnieuw moet bewijzen. En dat ze moeten laten zien dat we nog steeds snel zijn. Dat is voor ons belangrijk. Zo staat Max er ook in. De druk staat er vol op en zo hoort het ook. Het is aan het team om te laten zien dat ze de goede mensen hebben gehouden en weer een snelle auto kunnen bouwen", zo heeft Jos vertrouwen in de nieuwe lichting.

Jos zal weer aan de bel trekken, als dat nodig is

De voormalig teamgenoot van Michael Schumacher heeft zich hard uitgelaten over het team en zal dat weer doen, als hij het gevoel heeft dat het de verkeerde kant op gaat. "Dat er mensen zouden gaan vertrekken door al het gedoe, was logisch. Dat kon je wel invullen. En het zal ook invloed hebben gehad op de prestaties. Dat ging hand in hand met elkaar. Maar nogmaals: je kan moeilijk inschatten in hoeverre precies." Voor Jos staat alleen het belang van zoon Max voorop. Op de vraag of hij spijt heeft van enkele uitspraken: "Nee, totaal niet. Wat de teambaas wel of niet uitspookt, dat heeft wel invloed op alles wat er gaande is rond het team. En dus rond Max. Natuurlijk bemoei ik me daarmee. Ik zie het allemaal gebeuren en ik denk wel dat ik in de positie ben om er wat van te zeggen. Als ik voor het blok word gezet, dan geef ik mijn mening. Ik zal Max nooit schaden. Ik kijk naar het totale plaatje. Uiteindelijk sta ik achter alles wat ik heb gezegd."

