Het relletje tussen George Russell en Max Verstappen heeft ook het Race Café bereikt. De Mercedes-coureur stelde dat de Nederlander had gezegd dat hij hem op 'z'n kop in de muur zou zetten' en als die uitspraak daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dan speelt Verstappen met zijn racelicentie.

Verstappen en Russell waren al niet de grootste vrienden, maar dat is na het raceweekend in Qatar niet veel beter geworden. Zo 'naaide' Russell zijn collega van Red Bull Racing een straf aan, in de ogen van Verstappen. De viervoudig kampioen was vooral verbaasd over de lobby van Russell bij de stewards, die er alles aan zou hebben gedaan om de Nederlander van de pole position af te krijgen. Met succes, want Verstappen kreeg een gridstraf van één plek. Daarna zouden er harde woorden zijn gevallen en is de Nederlander door het oog van de naald gekropen, mochten de uitspraken daadwerkelijk kloppen.

Russell verwijt Verstappen van moedwillig crash te willen veroorzaken

Voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi gaf Russell tijdens een persconferentie, gesteund door Toto Wolff, zijn uitleg over wat er allemaal in Qatar was gebeurd. Zo stelde hij dat Verstappen van plan was om expres tegen hem aan te crashen. "Ik citeer: 'Op m'n kop in de f*cking muur zetten! Dus om iemands integriteit als persoon in twijfel te trekken, terwijl hij de dag ervoor nog zulke opmerkingen maakt, vind ik erg ironisch", zo verklaarde Russell op donderdag.

Plooij gelooft Russell voor geen meter

Hoewel Verstappen al heeft aangegeven dat de uitspraak nooit op die manier verteld is, legt presentator Rob Kamphues uit dat Verstappen hiermee speelt met zijn racelicentie: "Als daar een steward bij is, dan kun je je licentie kwijtraken." Daarnaast haalde Russell er ook diverse voorbeelden bij uit 2021, toen Verstappen samen met Lewis Hamilton om de wereldtitel knokte. "Hij [Russell red.] ging ook helemaal terug naar 2021 en dat sloeg echt nergens op." Als je dat moet terughalen, dan ben je bezig om iets op te zetten", zo ziet Indy Dontje. Toch gelooft verslaggever Jack Plooij maar weinig van de opmerkingen van de Mercedes-coureur. "Dat [schelden bij de stewards red.] kan ook niet, want dan wordt hij meteen eruit gestuurd en krijgt hij een penalty. Ik geloof die Russell voor geen stuiver, dat is een glijer", aldus Plooij.

