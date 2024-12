Russell onthult dreigement Verstappen: 'Hij ging mij op m'n f*cking hoofd in de muur rammen'

Max Verstappen en George Russell hebben het momenteel flink met elkaar aan de stok. Verstappen beschuldigt de Mercedes-coureur ervan hem te 'naaien' bij de stewards, terwijl Russell stelt dat de wereldkampioen veel te ver is gegaan met zijn dreigementen richting hem. Dit zegt Russell in Abu Dhabi bij de pers.

Verstappen is laaiend op Russell sinds hij zich met de Mercedes-coureur moest melden bij de stewards. Het begon allemaal tijdens de kwalificatie, toen Russell moest uitwijken voor een langzaam rijdende Verstappen in Q3. Hij noemde het rijgedrag van de Nederlander "gevaarlijk" en de stewards noteerden het incident. Verstappen veroverde uiteindelijk pole, maar moest kort daarna op het matje komen bij de wedstrijdleiding, samen met Russell. In de stewardsroom zou Russell alles op alles hebben gezet om Verstappen een straf 'aan te naaien'. Het lukte, want Verstappen moest z'n pole inleveren. Toen ze het kantoortje uitliepen had de Nederlander echter een kraakhelder boodschap voor Russell, die door de Brit nu tegenover de media wordt geopenbaard.

Russell: 'Verstappen wilde expres met mij crashen'

Verstappen stelde in Qatar dat hij al het respect voor Russell was verloren nadat de Brit bij de stewards alles uit de kast had getrokken om Verstappen een straf 'aan te naaien'. Ook vond hij dat Russell twee gezichten toont en dat hij voor de camera bij de pers niet dezelfde persoon is als achter de schermen. Russell vindt de beschuldigingen aan zijn adres niet terecht. "Ik vind het allemaal nogal ironisch als je je bedenkt dat hij zaterdagavond [in Qatar, red.] tegen mij zei dat hij expres zijn best zou doen om van zijn lijn te gaan om tegen mij aan te crashen", zo vertelt Russell bij de media.

"Op m'n kop in de f*cking muur zetten!"

De Brit citeert vervolgens letterlijk wat Verstappen tegen hem zei. "Ik citeer: 'Op m'n kop in de f*cking muur zetten!'", zo zei de 26-jarige coureur van Mercedes. "Dus om iemands integriteit als persoon in twijfel te trekken terwijl hij de dag ervoor nog zulke opmerkingen maakt, vind ik erg ironisch."

