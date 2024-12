Max Verstappen en George Russell kunnen elkaar sinds het raceweekend in Qatar niet luchten of zien. Met name Verstappen is woedend, vooral vanwege de manier waarop Russell hem een tijdstraf zou hebben 'aangenaaid' bij de stewardsmeeting. De Red Bull-coureur zou na afloop van deze ontmoeting een waarschuwing hebben uitgedeeld aan de Brit, zo meldt Autosport.

Verstappen is laaiend op Russell sinds hij zich met de Mercedes-coureur moest melden bij de stewards. Het begon allemaal tijdens de kwalificatie, toen Russell moest uitwijken voor een langzaam rijdende Verstappen in Q3. Hij noemde het rijgedrag van de Nederlander "gevaarlijk" en de stewards noteerden het incident. Verstappen veroverde uiteindelijk pole, maar moest kort daarna op het matje komen bij de wedstrijdleiding, samen met Russell. In de stewardsroom zou Russell alles op alles hebben gezet om Verstappen een straf 'aan te naaien'. Het lukte, want Verstappen moest z'n pole inleveren. Toen ze het kantoortje uitliepen had de Nederlander echter een kraakhelder boodschap voor Russell.

Verstappen waarschuwde Russell dat hij hem terug ging pakken

Verstappen moest zijn pole voor de Grand Prix van Qatar dus inleveren, maar hij was vastberaden deze positie eigenhandig direct weer terug te claimen bij de start van de race. 'Volgens de berichten zou Max tegen George hebben gezegd dat hij zijn plek bij bocht één terug zou krijgen nadat hij gisterenavond [zaterdag, red.] laat met de stewards had gesproken', zo meldt Autosport, dat een bericht plaatste op X met daarin een foto van Verstappen die Russell in bocht 1 inhaalt. Na afloop zei engineer Gianpiero Lambiase al tegen Verstappen dat 'karma een geweldig iets' is. Teambaas Christian Horner gooide er vervolgens een "Yabba dabba doo" uit over de boordradio, verwijzend naar wat Russell riep toen hij de Grand Prix van Oostenrijk won eerder dit jaar.

Max reportedly told George he would get his place back at turn one after meeting with the stewards late last night.



Max into turn one... pic.twitter.com/7GO77iBJau — Autosport (@autosport) December 1, 2024

