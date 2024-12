David Croft is niet bepaald altijd positief geweest over Max Verstappen dit seizoen, maar tijdens de trainingen voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi komt hij toch op voor de viervoudig wereldkampioen. Beweringen van George Russell over Verstappen kloppen volgens de Sky Sports F1-commentator niet.

Verstappen kreeg een gridstraf voor de wedstrijd in Qatar en verloor daardoor de pole position aan Russell. Het zou uiteindelijk weinig uitmaken. De Red Bull Racing-coureur pakte voor de eerste bocht de leiding en reed oppermachtig naar de overwinning, terwijl Russell niet op het podium terechtkwam. Er ontstond ruzie tussen de twee, waarbij Verstappen al het respect is verloren voor zijn rivaal, en deze ruzie escaleerde op de mediadag in de paddock van het Yas Marina Circuit. Hij noemde de Brit een "loser" en "matennaaier" na bepaalde uitspraken over hoe het er bij de stewards aan toe was gegaan in Qatar.

Sky Sports zet de boel recht

"Zelfs voordat ik nog maar één woord had gezegd bij de stewards, was hij al aan het schelden richting de stewards", zei de Mercedes-rijder tegenover de aanwezige media. "Hij was zo boos voordat ik had überhaupt gesproken en uiteindelijk valt er niets over te liegen."

'Crofty' had lucht gekregen van deze uitspraken en besloot het voor Verstappen op te nemen en de boel recht te zetten. "Er was een bewering van George Russell. Max zou hebben gescholden in het kamertje van de stewards. Wij begrijpen dat er helemaal geen grof taalgebruik was van Verstappen richting de stewards. Daar horen wij antwoord op te geven, want de uitspraken die Russell deed, zijn echt wel serieus", legde de commentator tijdens de vrije training uit over de beschuldiging die volgens Sky Sports F1 dus onjuist is.

Dat de Brit het voor hem opneemt, komt als een verrassing, aangezien hij meermaals negatief was over Verstappen dit seizoen. Zo vond hij het gedrag van de Red Bull-coureur op de Hungaroring niet kunnen en zei hij dat de boosheid kwam door slaapgebrek na een simrace in de nacht voor die Grand Prix. Daarnaast vond Croft in Brazilië dat Verstappen zich meer moet aanpassen, als hij bestraft wordt.

