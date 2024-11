Er is dit seizoen natuurlijk veel te doen geweest tussen Max Verstappen en de Britse media en na het pakken van de wereldtitel door de Nederlander heeft Craig Slater, verslaggever bij Sky Sports, wel een héél ludieke en sportieve actie uitgehaald. Hij bezocht de kapper voor een bijzonder kapsel.

Verstappen is de afgelopen maanden behoorlijk vaak de boeman gebleken en met name de Britse media leken het gemunt te hebben op de drievoudig wereldkampioen. Vlak na zijn ongekende rit op het circuit van Interlagos, waar Verstappen voor het eerst sinds Spanje dit jaar weer wist te winnen, besloot hij de klaarblijkelijk afwezige Britse journalisten op een koekje van eigen deeg te trakteren: "Ik heb een klein vraagje. Ik waardeer het dat jullie er allemaal zijn, maar ik zie helemaal geen Britse pers. Moesten ze rennen naar het vliegveld of iets? Of weten ze niet waar de persconferentie is?", zo grapte hij, tot hilariteit van de wél aanwezige journalisten.

Artikel gaat verder onder video

Bijzonder kapsel

De opmerking van Verstappen, die al wel vaker de objectiviteit van de Britse media in twijfel nam, viel niet bij iedereen even lekker. Mannen als Will Buxton en David Croft zagen zich direct genoodzaakt om via social media te reageren op de uitspraken. Even later hoorden we dat Damon Hill vertrok bij de Sky Sports-stal, iets dat volgens Johnny Herbert dan weer zou komen door zijn té negatieve verslaggeving over Verstappen. Inmiddels is de Nederlander dus viervoudig wereldkampioen en Slater heeft een zeer ludieke manier gevonden om een einde te maken aan de hele discussie over objectiviteit in de Britse media. De verslaggever van hetzelfde Sky Sports heeft namelijk het logo met de vierde wereldtitel van de Limburger in zijn haar laten scheren. Prachtige actie.

Craig Slater, verslaggever van Sky Sports, met een speciale coupe dit weekend na bezoekje aan de kapper in de paddock. #F1 pic.twitter.com/xtXwamHuRZ — Erik van Haren (@ErikvHaren) November 28, 2024

Gerelateerd