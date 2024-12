Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zijn de vooruitzichten voor het raceweekend in Abu Dhabi niet rooskleurig. Zo kwamen Max Verstappen en Sergio Pérez er op de vrijdag op het Yas Marina Circuit niet aan te pas en stelt de teambaas dat er man en macht naar een oplossing wordt gezocht.

Hoewel het Oostenrijkse team geen aanspraak meer kan maken op de titel voor de teams, wil het nog wel met een positief gevoel het seizoen afsluiten. Daarvoor zal het toch wel flink aan de bak moeten. Pérez werd namelijk in de tweede vrije training op P14 afgevlagd als beste Red Bull, teamgenoot Verstappen kwam niet verder dan P17.

Milton Keynes draait overuren

De Nederlander klaagde over onderstuur in de RB20 en volgens de teambaas is het team hard aan de slag gegaan om de problemen te tackelen. "Er zal een enorme hoeveelheid data teruggestuurd worden naar het Verenigd Koninkrijk. Deze zal op de simulator worden verwerkt. De testrijder zal dit weekend hard werken op de sim, verschillende afstellingen uitproberen, en vervolgens zullen de rapporten terugkomen", zo hoopt Horner bij Sky Sports F1 nog de ommekeer te vinden.

Oplossing zoeken

Het team heeft wel enkele positieve signalen gezien. Horner erkent dat de juiste oplossing nog wel even moet worden gevonden. "De race-engineers zullen dan samen met de coureurs beslissen wat ze op de auto willen toepassen voor morgen. We weten waar de problemen zitten en we weten waarop we ons moeten concentreren. De truc is nu om een oplossing te vinden."

