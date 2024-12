Ruzie Verstappen en Russell escaleert, 'Red Bull pleit voor strengere controles' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het allerlaatste raceweekend van het F1-seizoen 2024 is aangebroken met de mediadag voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Alle aandacht ging naar Max Verstappen en George Russell. Ze hebben sinds Qatar ruzie, aangezien de Red Bull Racing-coureur zich genaaid voelt na de gridstraf waar Russell voor zou hebben gepleit, vanwege het "gevaarlijke" rijgedrag van Verstappen. Deze ruzie is in de paddock van het Yas Marina Circuit geëscaleerd. Verder doet de vader van Sergio Pérez opmerkelijke uitspraken, nu de kans dat 'Checo' moet vertrekken bij Red Bull steeds groter lijkt te worden, reageert Verstappen op het aankomende verlies van de Dutch Grand Prix, wil Red Bull strengere controles op flexiwings en kondigt Cadillac aan wie de teambaas wordt voor 2026.

Artikel gaat verder onder video

Vader Pérez stelt ultimatum aan media: 'Maandag kom ik met een lijst liegende journalisten'

Antonio Pérez Garibay, de vader van 'Checo', heeft nog altijd de media als grootste vijand aangewezen in de onrustige situatie rondom zijn zoon. Niet alleen is hij ervan overtuigd dat Pérez komend seizoen 'gewoon' bij Red Bull Racing zal rijden als teamgenoot van Max Verstappen, ook komt hij maandag met een lijst van liegende journalisten. Op social media-kanaal Threads schrijft hij: "De leugenachtige journalisten zijn al naar me op zoek", zo antwoord hij na een bericht dat hij er van overtuigd is dat 'Checo' ook in 2025 bij het Oostenrijkse team zal rijden. "Belofte: Openlijk excuses aanbieden, of zij nu de leugenaars zijn of ik. Maandag publiceer ik de lijst met leugenachtige journalisten en media", zo belooft de vader van Pérez. Lees hier het hele artikel over de vader van Sergio Pérez die met een ultimatum komt.

Russell onthult dreigement Verstappen: 'Hij ging mij op m'n f*cking hoofd in de muur rammen'

Max Verstappen en George Russell hebben het momenteel flink met elkaar aan de stok. Verstappen beschuldigt de Mercedes-coureur ervan hem te 'naaien' bij de stewards, terwijl Russell stelt dat de wereldkampioen veel te ver is gegaan met zijn dreigementen richting hem. Dit zei Russell in Abu Dhabi bij de pers. "Ik vind het allemaal nogal ironisch als je je bedenkt dat hij zaterdagavond [in Qatar, red.] tegen mij zei dat hij expres zijn best zou doen om van zijn lijn te gaan om tegen mij aan te crashen." De Brit citeert vervolgens letterlijk wat Verstappen tegen hem zei. "Ik citeer: 'Op m'n kop in de f*cking muur zetten!'", zo zei de 26-jarige coureur van Mercedes. "Dus om iemands integriteit als persoon in twijfel te trekken terwijl hij de dag ervoor nog zulke opmerkingen maakt, vind ik erg ironisch." Lees hier het hele artikel over George Russell die bedreigd zou zijn door Max Verstappen.

Verstappen baalt van einde GP Nederland: "Wel erg trots op wat ze hebben gedaan"

Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws dat de F1 Grand Prix van Nederland na 2026 van de kalender gaat verdwijnen. De Nederlander, viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse, won in 2021, 2022 en 2023 de race. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi, het laatste raceweekend van 2024, wordt Verstappen voor het eerst gevraagd naar zijn mening over het besluit dat er na 2026 geen Grand Prix van Nederland meer op de kalender zal staan in F1. "Ik vind het jammer dat het niet doorgaat, maar ik ben erg trots op wat ze hebben gedaan. Toen ik in de F1 begon, had ik nooit verwacht dat we ooit terug zouden gaan naar Zandvoort. Het was en is geweldig om alle fans daar te zien." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert op het verlies van Zandvoort in de Formule 1.

Russell: 'Red Bull-personeel stuurt cv's op omdat ze niet met Verstappen om kunnen gaan'

George Russell heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over het personeel van Red Bull Racing. Als we de Mercedes-coureur moeten geloven, dan zou een kwart van de engineers hun cv's hebben opgestuurd naar andere teams na de domper van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. En zo loopt de ruzie steeds meer uit de hand. "Hij kan er niet mee omgaan als er tegenslag is", vertelde Russell tegenover de aanwezige media in de paddock van het Yas Marina Circuit. "Ik twijfel echt niet aan zijn rijtalent, maar zodra hij niet de snelste auto heeft... Laten we Boedapest als voorbeeld nemen. Hij crasht tegen Lewis [Hamilton], zet zijn hele team voor lul en is daarna de kluts kwijt. Weet je, direct na die race stuurde 25% van zijn team aan engineers hun cv's op naar Mercedes, naar McLaren, naar Aston Martin, omdat ze zeiden dat ze niet om konden gaan met iemand zoals hij." Lees hier het hele artikel over George Russell die bijzondere uitspraken doet over Red Bull tijdens ruzie met Max Verstappen.

'Teams willen strengere controles op flexibele vleugels, Red Bull leidt discussie met FIA'

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zijn de flexiwings ter sprake gekomen bij de afgelopen F1 Commission, de vergadering waarbij de teambazen en Formule 1-CEO Stefano Domenicali bij betrokken zijn. Red Bull Racing zou hebben geëist dat de tests van de FIA om te zien of een vleugel te ver doorbuigt, moeten worden aangescherpt om het opzettelijk buigen onmogelijk te maken. Naar verluidt zijn er andere teams die weer wijzen naar de budgetcap. Die vinden dat er een stop moet komen op de ontwikkeling van flexibele vleugels. Over een middenweg wordt nog gediscussieerd, maar alle teams willen dat de FIA gauw een beslissing neemt. Lees hier het hele artikel over strengere controles op het doorbuigen van de voor- en achtervleugels.

Cadillac kondigt manager van Zhou en voormalig Marussia-CEO aan als teambaas

Cadillac zal in 2026 in de Formule 1 debuteren met steun van General Motors (GM) en TWG Global, nadat het team eerst was opgezet door Andretti Global. De gloednieuwe elfde renstal heeft haar teambaas officieel bekendgemaakt. Graeme Lowdon heeft besloten zijn handtekening bij Cadillac te zetten. De Brit zorgde ervoor dat Manor onder de naam Virgin Racing, met hulp van Richard Branson, in de Formule 1 kon meedoen vanaf 2010 en hij werd zelf de CEO van het F1-team. Na een investering van het Russische automerk zou het vanaf 2012 uitkomen als Marussia. Jules Bianchi scoorde tijdens de Monaco Grand Prix van 2014 de eerste punten voor het team. Na meningsverschillen met teameigenaar Stephen Fitzpatrick verliet hij het team na 2015. Tegenwoordig is Lowdon in de F1-paddock te vinden als de manager van Zhou Guanyu. Lees hier het hele artikel over de nieuwe teambaas van het Cadillac Formule 1-team.

Gerelateerd