Er moet harder worden ingegrepen op de flexibele vleugels in de Formule 1. Dat vinden een aantal van de teams bij de zogeheten F1 Commission, zo kan het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport melden. Vooral Red Bull Racing zou pleiten voor strengere maatregelen voor 2025.

Flexibele voorvleugels kunnen zorgen voor meer aerodynamische efficiëntie en dus snellere rondetijden. Op de rechte stukken klappen ze als het ware naar achteren door de druk van de lucht om de auto gestroomlijnder te maken wat resulteert in een hogere topsnelheid. In de bochten staat de vleugel weer wat meer rechtop en produceert dus meer downforce. McLaren maakt als beste gebruik van het grijze gebied in de reglementen. Het duurde even, maar uiteindelijk volgden ook Mercedes, Ferrari, Red Bull en de rest. Na de overwinning van Oscar Piastri in Azerbeidzjan kwamen er beelden uit van de flexibele achtervleugel van McLaren. Met deze 'mini-DRS' gingen de uiteindes van de flap van de achtervleugel op hoge snelheid open voor een extra boost op het rechte stuk. Hierop greep de FIA wel in na klachten van Red Bull over het 'illegale' onderdeel. Naar verluidt moest Ferrari naast McLaren ook de achtervleugel aanpassen.

Strengere controles

Volgens AMuS zijn de flexiwings ter sprake gekomen bij de afgelopen F1 Commission, de vergadering waarbij de teambazen en Formule 1-CEO Stefano Domenicali bij betrokken zijn. Red Bull Racing zou hebben geëist dat de tests van de FIA om te zien of een vleugel te ver doorbuigt, moeten worden aangescherpt om het opzettelijk buigen onmogelijk te maken. Naar verluidt zijn er andere teams die weer wijzen naar de budgetcap. Die vinden dat er een stop moet komen op de ontwikkeling van flexibele vleugels. Over een middenweg wordt nog gediscussieerd, maar alle teams willen dat de FIA gauw een beslissing neemt. Ook al is het seizoen 2024 nog niet voorbij, 2025 begint al over minder dan drie maanden met de wintertest in Bahrein, en de teams willen natuurlijk geen vleugels ontwerpen en produceren die ze uiteindelijk niet mogen gebruiken.

McLaren zou het meeste nadeel ondervinden, als er strenger gecontroleerd gaat worden op het buigen van de vleugels, maar onder andere Mercedes en Ferrari zouden ook de effecten merken. Red Bull heeft geen mini-DRS gehad en het heeft het 'foefje' op de voorvleugel naar verluidt niet zo goed onder de knie als McLaren, en dus zou het team van Max Verstappen minder in het nadeel zijn.

