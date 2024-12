'Piastri is klaar om in 2025 wereldkampioen te worden'

Volgens Mark Webber zou zijn landgenoot Oscar Piastri klaar zijn om volgend jaar al met Max Verstappen te kunnen strijden om de wereldtitel in de Formule 1. Webber, de zaakwaarnemer van Piastri, denkt dat de 23-jarige coureur nog veel door kan groeien in de sport, maar weet zeker dat Piastri alles heeft om een kampioenschap te kunnen winnen.

2024 was nog maar het tweede seizoen in de Formule 1 van Piastri, maar hij kende al een aantal enorme hoogtepunten. Zo won hij zijn eerste twee Grands Prix in Hongarije en Azerbeidzjan, en lijkt hij op de vierde plek in het kampioenschap te gaan eindigen. Teamgenoot Lando Norris is in het meerendeel van het jaar sneller geweest dan zijn jongere teamgenoot, maar ondanks dat het leeftijdsverschil niet groot is, heeft Norris vier jaar meer ervaring in de koningsklasse dan Piastri. Webber denkt dan ook dat de Australiër een sprong zal maken in het aankomende jaar.

Piastri klaar om voor titel te strijden

Webber maakte zelf deel uit van de Red Bull-dominantie aan het begin van het vorige decennium, waar hij en Sebastian Vettel regelmatig met elkaar botsten - letterlijk en figuurlijk. De Australiër wist zelf nooit een wereldkampioenschap te winnen, maar denkt dat zijn pupil dat wel zou kunnen. "Ik denk dat Oscar er klaar voor zou zijn," antwoordde Webber tegenover zesvoudig Olympisch goudwinnaar Chris Hoy op de Sporting Misadventures podcast over Piastri en de titel van 2025. "Hij is zichzelf nu al op een geweldige manier aan het bewijzen. Het is zijn doel in de toekomst [om wereldkampioen te worden]. Of dat nou tegen een teamgenoot is of een andere coureurs, of twee of drie coureurs... de dynamiek van een wereldkampioenschap verandert elk jaar. Ik voorspel dat hij ook zoiets kan meemaken in zijn leven [een gevecht met een teamgenoot], want hij heeft nog een lange weg te gaan. Hij is nu in goede vorm, maar voor je het weet, komen er weer nieuwe jonge coureurs de sport in. Je kan niet op je lauweren rusten, en hij weet dat."

