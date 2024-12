Cadillac zal in 2026 in de Formule 1 debuteren met steun van General Motors (GM) en TWG Global, nadat het team eerst was opgezet door Andretti Global. De gloednieuwe elfde renstal heeft haar teambaas officieel bekendgemaakt. Graeme Lowdon heeft besloten zijn handtekening bij Cadillac te zetten.

Michael Andretti kreeg in oktober 2023 toestemming van de FIA om mee te doen aan de koningsklasse van de autosport, maar Liberty Media besloot de inschrijving tegen te houden. Andretti Global bleef ondanks de onzekerheid stug doorwerken aan de auto in hun nieuwe fabriek in Enstone door ervaren technici en engineers aan te nemen, en ze sloten een samenwerkingsdeal met GM. Michael Andretti gaf vervolgens de meerderheid van zijn aandelen uit handen aan Dan Towriss en Mark Walter, die als CEO's van investeringsbedrijven samen honderden miljarden dollars waard zijn. Met Andretti uit beeld waren de F1-eigenaren plotseling enthousiast over Cadillac als elfde team en dus werd de Amerikaanse team een dag na de Grand Prix van Las Vegas van afgelopen november toch officieel toegelaten.

Indrukwekkend cv

Graeme Lowdon zal aan het roer staan van het Cadillac Formule 1-team. Dat hebben GM en TWG zojuist aangekondigd. Lowdon behaalde een master in mechanische engineering en een MBA, een beroepsgerichte bedrijfseconomische studie. De 59-jarige uit Corbridge kwam in de autosport terecht, toen hij als werknemer van de ABB Group een klant hielp die toevallig een IndyCar-team runde, en hielp diegene met een sponsordeal. Hij richtte Formule Renault-team Eiger Racing op, voordat hij in 2000 bij Manor Motorsport terechtkwam, een team waar Lewis Hamilton in 2004 een Formule 3-race mee won.

Lowdon zorgde ervoor dat Manor onder de naam Virgin Racing, met hulp van Richard Branson, in de Formule 1 kon meedoen vanaf 2010 en hij werd zelf de CEO van het F1-team. Na een investering van het Russische automerk zou het vanaf 2012 uitkomen als Marussia. Jules Bianchi scoorde tijdens de Monaco Grand Prix van 2014 de eerste punten voor het team. Na meningsverschillen met teameigenaar Stephen Fitzpatrick verliet hij het team na 2015, totdat hij tijdelijk bij Manor terugkeerde om de leiding te nemen voor het FIA World Endurance Championship, waar Manor als fabrieksteam van Ginetta fungeerde. Tegenwoordig is Lowdon in de F1-paddock te vinden als de manager van Zhou Guanyu.

