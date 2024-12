FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft onthuld dat hij erg veel kritiek heeft ontvangen voor het toelaten van Cadillac als nieuw Formule 1-team, maar de man uit Dubai weet ook dat deze stap erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de Formule 1. Voor het eerst sinds 2016 zullen er in 2026 weer elf teams op de grid staan. Cadillac zal in 2018 een fabrieksteam worden, ondersteund door General Motors.

In januari keurde de FOM Andretti af, nadat de FIA de toegang van het Amerikaanse team wel had goedgekeurd. Andretti voldeed aan alle financiële en operationele criteria, maar volgens de FOM was het merk niet sterk genoeg. Wel werd er in de open afwijzingsbrief vermeld dat de aanmelding heroverwogen zou worden als GM zich meer zou toewijden aan het project. Dit is gebeurd, en Andretti maakt zelfs helemaal geen deel meer uit van de operatie, naast een rol als adviseur voor voormalig wereldkampioen Mario Andretti. De huidige teams vonden dit geen goed nieuws, gezien het prijzengeld nu meer zal worden uitgedund aangezien het over elf in plaats van tien teams wordt verdeeld.

Werd naar de hel gestuurd

Ben Sulayem was persoonlijk een groot voorstander van het toetreden van een tweede Amerikaanse team, en onthult dat hij hiervoor felle kritiek kreeg. “Het is heel belangrijk," zo laat hij weten tegenover Motorsport.com wanneer er werd gevraagd over Cadillac en GM die mee gaan doen aan de Formule 1.. "Ik werd naar de hel gestuurd en kwam terug. Daar komt het op neer. Ik werd naar de hel gestuurd....”

Het is geen overwinning voor mij

De FIA en de FOM zijn vaak gebotst over onderwerpen, zoals eerder dit jaar het toetreden van Andretti. Ben Sulayem denkt echter dat de twee organen goed samenwerken, en herhaalt dat het lokken van GM naar de Formule 1 een grote overwinning is, alhoewel niet voor hem zelf. “FOM heeft natuurlijk haar eigen proces”, vervolgde hij. “Ik respecteer hun proces, het is anders. Zij kijken naar de commerciële kant, wij kijken naar de sportieve kant en we werken samen. We werken de gehele weg samen. Ik ben echt blij. Ik voel dat het een overwinning is voor de autosport, voor de Formule 1, voor de FIA, voor FOM, voor de teams, voor de fans en voor de autosport in het algemeen. Het is niet [een overwinning] voor mij of zo. Nee, helemaal niet. Zo zie ik het niet. Mensen zeggen dat. Nee, geloof me. Ik zie het alleen als een succes voor de autosport in het algemeen en het in stand houden van het bedrijf.”

