Dutch GP meldt groot nieuws over toekomst, ongemakkelijke beelden Russell en Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de allerlaatste raceweek van dit jaar, waarna de coureurs en teams gaan beginnen aan de welverdiende winterstop. Raceweek gaan we echter nog maar twee keer meemaken in Zandvoort, want de organisatie van de Dutch Grand Prix heeft besloten om nog één jaartje op te treden en de race in de duinen te organiseren, alvorens de race na 2026 van de kalender verdwijnt. Ondertussen was er in Mexico zelfs nu het bericht dat het einde van Sergio Pérez bij Red Bull Racing aanstaande is en daarmee lijkt zijn lot toch bijna definitief bezegeld.

Artikel gaat verder onder video

BREAKING: Dutch GP krijgt contractverlenging van één jaar maar verdwijnt na 2026

De organisatie van de F1 Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een contractverlenging binnengesleept om een extra jaar mee te mogen draaien op de Formule 1-kalender. Helaas zal de wedstrijd van 2026 ook meteen de allerlaatste zijn, zo is nu bevestigd. Meer lezen over het jammerlijke nieuws over de Dutch Grand Prix? Klik hier!

Dutch GP-directeur gaat in op eigen keuze om met F1 te stoppen: "Gaan eruit met een knal"

De F1 Dutch Grand Prix van 2026 zal de laatste race van de koningsklasse zijn op het circuit van Zandvoort. Robert van Overdijk, de directeur van de organisatie verantwoordelijk voor het evenement, heeft bekendgemaakt dat het zijn eigen keuze is geweest en legt uit waarom er is gekozen om met de Formule 1 te stoppen. "Wij zijn met het Britse Silverstone de enige Grand Prix die het zonder overheidssteun moet bolwerken. Met drie relatief kleine partijen zijn we aan dit avontuur begonnen. Niemand dacht dat we dit voor elkaar zouden krijgen. Inmiddels hebben we vier prachtige edities achter de rug", begon Van Overdijk. Meer lezen over de reactie van de directeur? Klik hier!

Mexicaanse media weten het zeker: 'Pérez gaat niet door bij Red Bull na 2024'

Sergio Pérez zal naar verluidt in 2025 niet langer uitkomen voor Red Bull Racing. Daarmee zou er een eind komen aan zijn tijd als ploegmaat van Max Verstappen in de Formule 1. Dat melden de Mexicaanse media in aanloop naar de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. FOX Sports México, een van de grootste sportzenders ter wereld en een van de grootste nieuwswebsites van Mexico, meldt nu dat er al een besluit is genomen over Pérez. De Grand Prix van Abu Dhabi zou dan dus zijn laatste race worden bij Red Bull. Meer lezen over de berichten in de Mexicaanse media? Klik hier!

Ferrari schrijft F1-geschiedenis door broertje van Charles Leclerc in te zetten

Het broertje van Charles Leclerc zal aankomende vrijdag zijn Formule 1-debuut maken. Arthur Leclerc neemt de Ferrari van Carlos Sainz over in Abu Dhabi. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat twee broers tegelijk voor hetzelfde team hebben gereden. Arthur Leclerc drie jaartjes jonger dan Charles. Hij won races in de Franse Formule 4 en de Duitse Formule 4, voordat hij in 2020 de stap maakte naar het Formula Regional European Championship. De Monegask schreef zes races op zijn naam, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Prema-teamgenoot Gianluca Petecof in de strijd om de titel. Meer lezen over het nieuwtje van Arthur Leclerc? Klik hier!

Ongemakkelijk: Russell zoekt contact met Verstappen vóór Grand Prix van Qatar

Max Verstappen en George Russell zullen na de Grand Prix van Qatar absoluut geen beste vrienden meer zijn. De Nederlander liep na het pakken van de zege helemaal leeg over het geniepige gedrag van zijn collega en op beelden vlak voor de race valt ook te zien dat Verstappen al weinig trek had in contact met de Brit. Meer zien van de ongemakkelijke beelden tussen Max Verstappen en George Russell? Klik hier!

Gerelateerd