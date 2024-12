Het broertje van Charles Leclerc zal aankomende vrijdag zijn Formule 1-debuut maken. Arthur Leclerc neemt de Ferrari van Carlos Sainz over in Abu Dhabi. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat twee broers tegelijk voor hetzelfde team hebben gereden.

Arthur Leclerc drie jaartjes jonger dan Charles. Hij won races in de Franse Formule 4 en de Duitse Formule 4, voordat hij in 2020 de stap maakte naar het Formula Regional European Championship. De Monegask schreef zes races op zijn naam, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Prema-teamgenoot Gianluca Petecof in de strijd om de titel. Leclerc won vervolgens races in de FIA Formule 3 en hij werd kampioen in het Formula Regional Asian Championship. Zijn laatste seizoen in de formulewagens kwam in 2023. Hij werd vijftiende in de eindstand van de FIA Formule 2. Hij was lid van de Ferrari Driver Academy van 2020 tot en met december 2023.

Broertjes bij Ferrari

Leclerc maakt nog steeds deel uit van de Ferrari-familie als ontwikkelingscoureur van de Italiaanse grootmacht. Zijn focus in 2024 lag op de endurance-racerij. Hij won de 4 Uur van Imola in de European Le Mans Series met Manuel Maldonado en Charles Milesi en pakte het Italiaanse GT-kampioenschap in een Ferrari 296 GT3 van Scuderia Baldini met Giancarlo Fisichella en Tommaso Mosca.

Arthur zal vrijdag voor het eerst meedoen aan een Grand Prix-weekend. Sainz zal zijn stoeltje moeten opgeven, omdat ieder team verplicht is tenminste tweemaal een rookie in te zetten. Dat betekent dat Arthur én Charles Leclerc allebei voor Ferrari rijden in VT1 op het Yas Marina Circuit. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 dat twee broers tegelijk voor hetzelfde team rijden.

Antonio Fuoco, die afgelopen juni de 24 Uur van Le Mans won voor Ferrari-fabrieksteam AF Corse, zal de traditionele seizoensafsluitende test doen in Abu Dhabi samen met Arthur en Charles Leclerc.

© Leclerc (links op foto) met Mosca en Fisichella | ACI Sport

