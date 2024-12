Ryō Hirakawa zal door twee verschillende teams worden ingezet bij de Formule 1 in Abu Dhabi. De tweevoudig wereldkampioen zal zijn Grand Prix-weekenddebuut maken voor McLaren, alvorens hij naar Haas gaat voor de traditionele seizoensafsluitende testdag.

Hirakawa is met een leeftijd van 30 misschien niet de jongste meer, maar er bestaat geen twijfel over dat de Japanner talent heeft. Hij werd nationaal kampioen in de Formule 3 en de Porsche Carrera Cup in 2012, voordat hij de stap maakte naar de Super Formula en de Super GT, de twee grootste en meest populaire kampioenschappen in Japan. In de laatstgenoemde klasse pakte hij samen met Nick Cassidy in 2017 de titel in de KeePer-Lexus van TOM'S. Tevens zegevierde hij in de European Le Mans Series. Hirakawa tekende voor 2022 bij Toyota Gazoo Racing waar hij in zijn debuutseizoen het FIA World Endurance Championship pakte met Sébastien Buemi en Brendon Hartley evenals in zijn tweede seizoen. Ook schreef hij in 2022 de 24 Uur van Le Mans op zijn naam.

Twee teams in Abu Dhabi

Hirakawa maakt sinds september 2023 deel uit van het rijdersontwikkelingsprogramma van McLaren en is een van de testcoureurs van het team dat momenteel aan de leiding gaat van het constructeurskampioenschap. Hij zal aankomende vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi in de MCL38 van Oscar Piastri stappen. De man uit Hiroshima heeft nog nooit eerder deelgenomen aan een Grand Prix-weekend. IndyCar-winnaar Pato O'Ward, die VT1 deed in plaats van Lando Norris in Mexico-Stad, zal de seizoensafsluitende test doen op het Yas Marina Circuit.

Daar blijft het echter niet bij voor Hirakawa. Het Haas F1 Team gaat hem namelijk inzetten tijdens de test na de Grand Prix van Abu Dhabi. De Amerikaanse renstal kondigde afgelopen oktober een samenwerking aan met Toyota en, aangezien Hirakawa voor de Japanse grootmacht racet in het FIA WEC, willen ze hem ook in actie zien in de Haas. Eigenlijk zou Ollie Bearman de test doen, maar hij heeft al drie Grands Prix achter de rug en is hij officieel geen rookie meer, en dus is Hirakawa diens vervanger. Esteban Ocon doet ook mee aan de test voor Haas. Hij slaat de Grand Prix over en dus wordt Jack Doohan eerder ingezet bij Alpine dan verwacht.

