Sergio Pérez zal naar verluidt in 2025 niet langer uitkomen voor Red Bull Racing. Daarmee zou er een eind komen aan zijn tijd als ploegmaat van Max Verstappen in de Formule 1. Dat melden de Mexicaanse media in aanloop naar de F1 Grand Prix van Abu Dhabi.

'Checo' werd vierde in het kampioenschap in 2021, derde in 2022 en tweede in 2023. Dit seizoen heeft hij echter geen enkele overwinning behaald voor Red Bull en ligt hij in niemandsland achtste in de tussenstand. Er werd gehoopt dat een contractverlenging voor tot en met 2026 hem het zelfvertrouwen zou geven om beter te kunnen presteren, maar de man uit Guadalajara blijft het moeilijk hebben. "We gaan door naar het einde tot Abu Dhabi en dan zien we het wel", zei teambaas Christian Horner die er duidelijk over is geweest dat Red Bull geen constructeurskampioenschappen meer kan winnen met Pérez. Ook Helmut Marko kwam met een waarschuwing. "Op maandag na Abu Dhabi is er een vergadering. Alle belangrijke mensen en alle aandeelhouders zullen daar bij zijn, en dan wordt er een beslissing genomen", legde de hoofdadviseur uit bij Viaplay.

Keuze tussen Lawson en Tsunoda

FOX Sports México, een van de grootste sportzenders ter wereld en een van de grootste nieuwswebsites van Mexico, meldt nu dat er al een besluit is genomen over Pérez. De Grand Prix van Abu Dhabi zou dan dus zijn laatste race worden bij Red Bull. Het team heeft naar verluidt zijn verlangen uitgesproken om niet langer met hem door te gaan na de rampzalige resultaten dit seizoen. Die eerdergenoemde vergadering zou dan moeten gaan over wie de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt in 2025. VCARB-coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda maken de meeste kans.

Goede prestatie verschuldigd

"Het is belangrijk voor mij om een solide laatste race van het seizoen te rijden", vertelt Pérez in de preview van Red Bull richting Abu Dhabi. "Ik ben het team en mezelf verschuldigd om het hele weekend overal goed te presteren. We hebben de laatste weken verbeteringen gezien en de snelheid is er, maar nu moet het nog samenkomen. Het doel in Abu Dhabi is om die teleurstelling goed te maken", zo wijst hij naar het feit dat een kans op het podium in Qatar in rook opging. "Het is een seizoen geweest met ups en downs en ik zal alles geven om op een hoogtepunt te eindigen."

