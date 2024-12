Het tweede stoeltje van Red Bull Racing is nog steeds niet beslist, wat ook gevolgen kan hebben voor het tweede stoeltje bij Visa Cash App RB. Alle kandidaten, zo blijkt, gaan komend weekend in Abu Dhabi in actie komen.

Visa Cash App RB heeft namelijk aangekondigd dat Yuki Tsunoda tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi niet in actie gaat komen. Ayumu Iwasa zal zijn vervanger zijn. Iwasa reed in 2021 in F3 en in 2022 en 2023 in F2. Sinds 2024 is hij actief in Super Formula namens Team Mugen, waar hij na negen races vijfde werd met 63.5 punten en drie podiumplekken.

Gevecht om tweede stoeltje Red Bull en Visa Cash App RB

Het is al met al wel duidelijk dat Sergio Pérez na dit seizoen afscheid gaat namen van Red Bull en, voor in ieder geval het seizoen 2025, F1 gaat verlaten. De vraag is nu vooral wie hem gaat vervangen. De kanshebbers komen in Abu Dhabi, zo ook tijdens de testdagen die in de week na de slotrace verreden worden, allemaal in actie. Iwasa mag dus VT1 doen, net zoals Isack Hadjar. Hadjar gaat Verstappen vervangen tijdens VT1. Verder doen namens Visa Cash App RB ook Tsunoda en Liam Lawson mee, die ook worden gezien als een kanshebber voor het stoeltje bij Red Bull. Ook Valtteri Bottas en Franco Colapinto, de enige twee coureurs die buiten de coureurs van Red Bull Racing worden genoemd als kanshebbers, zullen ook in actie komen komend weekend.

