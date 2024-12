Red Bull Racing gaat binnenkort beslissen over de toekomst van Sergio Pérez. De strijd om het stoeltje naast Max Verstappen lijkt te gaan tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Valtteri Bottas geeft toe dat zijn management bij de energiedrankfabrikant heeft gepolst, maar dat het antwoord duidelijk 'nee' is.

'Checo' krijgt dit seizoen een heleboel kritiek te verduren. Tot en met Miami lag hij nog tweede in de tussenstand met vier podiums in zes Grands Prix achter zijn naam. Sindsdien maakt de Mexicaan een dip mee waar geen einde aan lijkt te komen. Hij kwalificeert slecht en scoort gemiddeld 2.9 punten per raceweekend. Teambaas Christian Horner hoopte dat een contractverlenging van afgelopen juni voor 2025 en 2026 hem zelfvertrouwen zou geven, maar Pérez gaat alleen maar achteruit. VCARB-coureurs Lawson en Tsunoda zijn overgebleven als de voornaamste kandidaten om Pérez te vervangen. De naam van Bottas kwam ook langs, maar de Fin zal naar iets anders opzoek moeten gaan.

Duidelijk antwoord van Red Bull

Bottas rijdt momenteel nog voor Kick Sauber, maar het team dat binnenkort Audi wordt, besloot hem en Zhou Guanyu te vervangen door Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. Hij wordt gezien als een ideale tweede coureur door hoe hij Lewis Hamilton kon ondersteunen bij Mercedes. Maar die rol zal hij niet gaan vervullen bij Red Bull naast Verstappen. "Ik heb het gevoel dat ze veel coureurs in hun [junior]programma hebben en die prioriteit gaan geven", zei Bottas bij Motorsport-Total.com.

Het management van tienvoudig Grand Prix-winnaar heeft tevergeefs actief gepolst bij Red Bull over het stoeltje. "Het was om de een of andere reden duidelijk 'nee'. Ik weet niet of dat te maken heeft met ons verleden, maar goed." De strijd tussen Mercedes en Red Bull was natuurlijk fel, toen Lewis Hamilton het aan de stok had met Verstappen. Bottas zal in Abu Dhabi voorlopig zijn laatste Formule 1-race rijden. "We gaan er gewoon het beste van maken." Naar verluidt maakt hij kans om reservecoureur te worden bij Mercedes.

