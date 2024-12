Helmut Marko laat weten dat er op de maandag na de Grand Prix van Abu Dhabi een vergadering met de volledige Red Bull-top is, waar zal worden besloten wie er volgend seizoen naast Max Verstappen komt te rijden.

Het begint er sterk op te lijken dat Sergio Pérez aankomend weekend zijn laatste race in de kleuren van Red Bull Racing rijdt. De Mexicaan kent een zwaar teleurstellend seizoen en staat met 152 punten op de negende plaats in het wereldkampioenschap, waar teammaat Max Verstappen inmiddels de wereldtitel en 429 punten achter zijn naam heeft staan. Met alleen nog de Grand Prix van Abu Dhabi op het programma, lijkt de kans klein dat de 34-jarige routinier het tij nog in zijn voordeel weet te keren.

Einde verhaal voor Pérez?

Zo lieten de woorden van teambaas Christian Horner na afloop van de race in Qatar weinig aan de verbeelding over: "Hij is oud en wijs genoeg om te weten wat de situatie is", klonk het. "Laten we zien hoe het ervoor staat in Abu Dhabi. Ik ga Sergio zijn eigen beslissingen laten nemen. Niemand zal hem iets forceren. Ik ga hem zelf laten... Het is geen fijne situatie waarin hij zit. We gaan door naar het einde tot Abu Dhabi en dan zien we het wel."

Beslissing op maandag

Bij Viaplay heeft Helmut Marko meer inzicht in de situatie te geven: "Op maandag na Abu Dhabi is er een vergadering. Alle belangrijke mensen en alle aandeelhouders zullen daar bij zijn, en dan wordt er een beslissing genomen", klinkt het. "We hebben altijd - of in ieder geval meestal - onze coureurs via het Red Bull-programma gebracht en ik denk dat het een psychologische vraag is: blijven we daarbij? En wat ik van de aandeelhouders heb meegekregen, gaat het wel die kant op."

Tsunoda of Lawson?

Met die laatste uitspraak lijkt Marko erop te hinten dat het gaat tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Franco Colapinto was ook in beeld bij Red Bull, maar de Red Bull-topman heeft laten weten dat de Argentijn niet langer op de lijst staat. Tsunoda krijgt de dinsdag na de race in Abu Dhabi een test in een Red Bull, maar als de keuze daadwerkelijk op maandag gemaakt wordt, lijkt dit geen rol te spelen. De Red Bull-top heeft al eerder hun zorgen geuit over de inconsistentie van Tsunoda, waardoor het allemaal wel eens in de richting van Lawson zou kunnen wijzen.

