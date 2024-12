'Pérez verliest stoeltje na Abu Dhabi', 'Verstappen/Russell-oorlog nog lang niet klaar' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Afgelopen weekend stond de Grand Prix van Qatar op de Formule 1-kalender, de eerste race van Max Verstappen als viervoudig wereldkampioen. Het werd een race om niet snel te vergeten, waarbij het vooral in de kamer van de wedstrijdleiding drukker dan ooit was. De straffen vlogen je om de oren en vanzelfsprekend ging dat ook gepaard met de nodige controverse. Met name tussen Max Verstappen en George Russell ging het de afgelopen dagen behoorlijk mis. Verstappen gaf aan dat hij al het respect voor Russell inmiddels verloren is nadat hij hem heeft 'genaaid' in het kamertje van de wedstrijdleiding. Ook op zondag werd daar nog flink over nagepraat. Bovendien was er slecht nieuws voor Sergio Pérez: zijn tijd bij Red Bull Racing lijkt er nu toch eindelijk op te gaan zitten.

Russell: "Ik verwachtte een crash" met Verstappen in Qatar na ruzie

George Russell zegt dat hij had verwachtte te crashen met Max Verstappen aan de start van de Grand Prix van Qatar, nadat de twee coureurs het aan de stok kregen op zaterdag. Verstappen meent dat hij zijn gridstraf van één plek alleen kreeg door het geklaag van Russell naar de raceleiding, en stelde zelfs dat hij al zijn respect voor de Brit is verloren. De Mercedes-coureur verloor zijn geërfde pole position meteen bij de eerste bocht aan Verstappen, die de Grand Prix won. Meer lezen over de uitspraken van George Russell?

'Pérez vertrekt bij Red Bull, Colapinto niet zijn vervanger'

Sergio Pérez (34) is bezig aan zijn laatste races bij Red Bull Racing. De Mexicaan stelde in Qatar voor de zoveelste keer teleur en maakte ook een paar opmerkelijke fouten. Voor Christian Horner en Dr. Helmut Marko is de maat vol; Pérez wordt na Abu Dhabi aan de kant gezet en krijgt een ambassadeursrol, zo meldt PlanetF1. 'Het lijkt erop dat Sergio Perez het Red Bull-team zal verlaten na de seizoensfinale in Abu Dhabi', zo schrijven zij. Meer lezen over het nieuws rondom Sergio Pérez?

Verstappen hekelt dubbele maatstaf: 'Zou waarschijnlijk direct onderzocht worden'

Op verzoek van Max Verstappen maakte de wedstrijdleider werk van het momentje dat Lando Norris vol gas langs de dubbele gele vlaggen reed. De Nederlander zag geen andere optie en is er in De Telegraaf van overtuigd dat als hij hetzelfde deed, dat de FIA dan direct het onderzoek zou hebben geopend. "Ik ging van mijn gas af, toen ik dubbel geel zag. Want ik wist dat ik anders waarschijnlijk direct onderzocht zou worden…", legt de viervoudig kampioen uit. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen over de dubbele maatstaf?

FIA verklaart straf Norris in Qatar op aandringen van Verstappen: "Ernstig gevaar"

Er was zondag veel discussie over de straf die Lando Norris kreeg tijdens de F1 Grand Prix van Qatar. De FIA heeft er de tijd voor genomen, maar heeft nu toch een uitleg gegeven over de straf. “De straf was in overeenstemming met de strafrichtlijnen die op 19 februari 2024 naar de teams zijn gestuurd. Een overtreding met een dubbele gele vlag wordt beschouwd als een ernstig gevaar voor de veiligheid, daarom staat er zo'n zware straf op zulke overtredingen.” Meer lezen over de uitleg van de FIA over Norris zijn straf?

BBC: 'Er komt nog meer naar buiten over ruzie Verstappen en Russell'

Max Verstappen (27) kan George Russell (26) momenteel niet luchten of zien. De regerend wereldkampioen voelt zich 'genaaid' door de coureur van Mercedes en zegt al het respect voor de Brit te zijn kwijtgeraakt. De BBC meldt nu dat er nog meer details over het verhaal naar buiten gaan komen. olgens hen heeft een bron dicht bij de Mercedes-coureur laten weten dat het verhaal nog groter is. "Bronnen dicht bij de Mercedes-coureur suggereren dat het verhaal nog groter is en dat dit nog naar buiten moet komen", zo schrijft het Britse medium. Meer lezen over het verhaal dat de BBC heeft gebracht?

