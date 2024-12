Russell: "Ik verwachtte een crash" met Verstappen in Qatar na ruzie

George Russell zegt dat hij had verwachtte te crashen met Max Verstappen aan de start van de Grand Prix van Qatar, nadat de twee coureurs het aan de stok kregen op zaterdag. Verstappen meent dat hij zijn gridstraf van één plek alleen kreeg door het geklaag van Russell naar de raceleiding, en stelde zelfs dat hij al zijn respect voor de Brit is verloren. De Mercedes-coureur verloor zijn geërfde pole position meteen bij de eerste bocht aan Verstappen, die de Grand Prix won.

Verstappen zat volgens Russell - en uiteindelijk ook de FIA - in de weg van de Mercedes toen beide coureurs bezig waren aan een opwarmronde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar op zaterdag. De Limburger zette zijn RB20 op pole position voor het eerst sinds Oostenrijk, maar verloor zijn plek na gestraft te worden door de FIA. Na afloop van de race op zondag verklaarde Verstappen dat deze straf alleen werd uitgedeeld door de aanhoudende klachten van Russell, hetgeen de regerend wereldkampioen buitengewoon boos maakte.

Verwachtte een crash

Ook Russell wist dat Verstappen boos was, en mede daarom zette de Brit zich schrap aan de start van de Grand Prix op zondag, waar hij bij het uitkomen van de eerste plaats naar de derde plaats afzakte. Uiteindelijk werd Russell vierde in Qatar. “Ja, om eerlijk te zijn verwachtte ik een crash,” zo vertelde de 26-jarige coureur over de start. "Maar uiteindelijk hebben we het hem makkelijk gemaakt, want zowel Lewis [Hamilton] als ik hadden een verschrikkelijke start. Het was dus een vrij eenvoudige inhaalactie voor hem, wat een beetje frustrerend was voor ons. Maar het is vreemd dat als alles werkt en de auto snel is, alles zo goed lijkt te werken. En als de auto niet zo snel is, lijkt alles mis te gaan. Vandaag was daar een goed voorbeeld van.”

