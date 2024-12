Sergio Pérez (34) is bezig aan zijn laatste races bij Red Bull Racing. De Mexicaan stelde in Qatar voor de zoveelste keer teleur en maakte ook een paar opmerkelijke fouten. Voor Christian Horner en Dr. Helmut Marko is de maat vol; Pérez wordt na Abu Dhabi aan de kant gezet en krijgt een ambassadeursrol, zo meldt PlanetF1.

Pérez heeft nooit het niveau van Max Verstappen kunnen halen, maar dit seizoen was de achterstand groter dan ooit. In dezelfde auto wist Verstappen bijna drie keer zoveel punten te halen. Daarnaast stond de Nederlander 14 keer op het podium; tien keer meer dan zijn teamgenoot. Pérez boekte twee zeges, waar Verstappen al op negen overwinningen staat. Verstappen kroonde zich in Las Vegas dan ook tot wereldkampioen, terwijl Pérez teleurstellend achtste staat in het coureursklassement. In de zomerstop leek hij al het veld te moeten ruimen, maar kreeg hij toch nog een nieuwe kans van Red Bull, hoogstwaarschijnlijk omdat de Oostenrijkse renstal financiële zekerheden had gekregen van de Mexicaanse sponsoren van Pérez.

Artikel gaat verder onder video

Pérez zakte opnieuw door ondergrens in Qatar

Na de zomerstop zijn de prestaties van Pérez echter niet verbeterd. De 34-jarige coureur lijkt het helemaal kwijt te zijn, zo bleek ook weer in Qatar. Bij aanvang van de Sprint sprong het licht op groen, maar 'vergat' Pérez gas te geven. Ook in de hoofdrace kende hij een opmerkelijk moment en scoorde hij uiteindelijk geen punten. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de negende plaats. Horner wist bij de media ook niet meer zo goed wat hij moest zeggen over zijn coureur en PlanetF1 weet nu te melden dat het doek hoogstwaarschijnlijk gaat vallen voor Pérez na Abu Dhabi. 'Het lijkt erop dat Sergio Perez het Red Bull-team zal verlaten na de seizoensfinale in Abu Dhabi', zo schrijven zij.

Piastri baalt van resultaat McLaren: "Weet niet waar Norris die straf voor kreeg"Lees meer

Colapinto niet langer in beeld bij Red Bull-familie

De laatste weken werd gesuggereerd dat Franco Colapinto in beeld was om in 2025 plaats te nemen in één van de stoeltjes binnen de Red Bull-familie, maar bovengenoemd medium schrijft nu dat Horner en Marko daar een streep door hebben gezet. 'Na weken van speculatie lijkt het erop dat Colapinto door Red Bull is afgewezen voor een stoeltje bij een van hun twee teams', zo valt te lezen. Eén van de redenen zou zijn dat Colapinto in Brazilië en Las Vegas niet meer het indrukwekkende niveau van zijn eerste races wist te halen en kostbare crashes veroorzaakte in de Williams.

Horner zet in op juniorenprogramma Red Bull

PlanetF1 schrijft dat zij hebben vernomen dat 'de VCARB-mogelijkheid voor Colapinto nu ook is afgesloten, aangezien er al vroeg in het weekend van de Grand Prix van Qatar is besloten om zijn diensten af ​​te wijzen.' Horner heeft dit een soort van bevestigd bij de media. "Hij is zeker een talent dat zijn vaste plaats in de Formule 1 wil veroveren. Wij hebben een grote talentenpool binnen het Red Bull juniorenteam en ik weet zeker dat Franco in de toekomst zijn weg naar de grid zal vinden. Je houdt altijd in de gaten wat de markt doet met alle teams, maar wij hebben de kracht en diepgang in het juniorenprogramma", zo zei hij.

LEES MEER: Norris en McLaren krijgen dreun, Verstappen zegeviert tijdens chaos in Qatar

Lawson of Tsunoda naar Red Bull, Hadjar naar VCARB

Ook de geruchten dat Carlos Sainz uit zijn contract bij Williams wordt gehaald of dat Daniel Ricciardo wordt teruggefloten uit zijn pensioen, kunnen de prullenbak in, zo meldt bovengenoemd medium. Red Bull gaat wat betreft de vervanging van Pérez voor Liam Lawson of Yuki Tsunoda. Isack Hadjar zou dan een stoeltje bij VCARB krijgen. De 20-jarige Franse coureur staat momenteel tweede in de Formule 2 en finishte zondag als tweede in de hoofdrace in Qatar.