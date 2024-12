Norris en McLaren krijgen dreun, Verstappen zegeviert tijdens chaos in Qatar

Max Verstappen heeft de uitermate chaotische én vermakelijke Grand Prix van Qatar weten te winnen. Het regende straffen en uitvalbeurten in het Midden-Oosten, maar Verstappen hield zijn hoofd koel. Charles Leclerc en Oscar Piastri verschenen ook op het podium, terwijl Lando Norris een tik op de vingers kreeg en daardoor het constructeurskampioenschap open liet liggen.

Onder het kunstlicht in Qatar ging de Grand Prix van start. Verstappen begon vanaf de tweede plaats, nadat hij gisteren zijn pole position moest inleveren. Verstappen kwam echter goed van z'n plek en kon daardoor de leiding overnemen van Russell. Verstappen moest wel in z'n spiegels kijken vanwege de aanstormende Norris, maar een vroege safety car zorgde even voor een adempauze. De sessie werd geneutraliseerd vanwege een crash bij de start tussen Hülkenberg, Colapinto en Ocon. Een paar bochten later ging het ook missen tussen Albon en Stroll, die elkaar raakten. Ocon en Colapinto konden niet door, de rest wel. Stroll ontving een tijdstraf van tien seconden.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen leidt herstart, Hamilton gestraft voor valse start

Bij de herstart was het Verstappen die het tempo mocht bepalen. De wereldkampioen ging op het juiste moment op z'n gas en trok direct een klein gaatje richting Norris. Piastri passeerde op datzelfde moment Leclerc, terwijl Lawson en Bottas van de baan schoten maar hun weg wel konden vervolgen. Lawson kreeg hier een tien seconden penalty voor. Hamilton kreeg vervolgens te horen dat hij een valse start had gemaakt en dat hij daarvoor een vijf seconden tijdstraf ontving. Stroll werd vervolgens naar binnen gehaald, zijn auto kon uiteindelijk toch niet verder. Verstappen had op dat moment zo'n twee seconden voorsprong op Norris.

Spiegel op de baan veroorzaakt lekke banden

Russell ging van de kopgroep als eerste naar binnen voor een bandenwissel, maar deze verliep niet volgens plan. Russell verloor veel tijd en dat speelde Piastri - die op dat moment op de derde plaats reed - in de kaart. Vervolgens werd er kortstondig geel gezwaaid vanwege een spiegeltje op de baan, maar Norris leek niet van zijn gas te gaan. Hamilton reed op zijn beurt over dit spiegeltje heen en liep een lekke band op. Datzelfde gold ook voor Sainz. Het resulteerde in een safety car. Diverse coureurs, waaronder Verstappen, Norris en Leclerc gebruikten dit moment voor een bandenwissel.

Verstappen overleeft dubbele herstart, Pérez valt uit

Bij de tweede herstart van de wedstrijd ging Verstappen wederom aan de leiding, met Norris in z'n nek. De Brit zette de aanval in op de Red Bull, maar Verstappen gooide de deur dicht. Pérez leek op het moment van de herstart vermogen te verliezen en moest z'n bolide stilzetten. Ook Hülkenberg viel uit. Het resulteerde direct weer in een nieuwe safety car. Verstappen wist ook deze weer te overleven en behield zodoende nog steeds de leiding.

Norris en Hamilton zwaar gestraft door stewards

Vervolgens kreeg Norris een tien seconden stop and go penalty uitgedeeld vanwege het moment met de gele vlag. Een enorme domper, want hiermee spoelde Norris niet alleen een potentiële overwinning door het putje, maar ook dure punten voor zijn team met betrekking tot het constructeurskampioenschap. Een zware straf kreeg ook Hamilton. De zevenvoudig kampioen kreeg een drive through penalty voor te hard rijden in de pits. Daar bleef het niet bij, want het regende vandaag straffen. Ook Albon kreeg nog een tien seconden tijdstraf, vanwege een touché met Magnussen.

Verstappen wint, Leclerc en Piastri ook op podium

Uiteindelijk kwam Verstappen als winnaar over de streep, gevolgd door Leclerc en Piastri, die het podium compleet maakten. Daarachter volgden Russell, Gasly, Sainz, Alsono, Zhou, Magnussen en Norris. Er vielen uiteindelijk maar liefst vijf uitvallers te noteren in deze chaotische en uiterst vermakelijke race.

Gerelateerd