BBC: 'Er komt nog meer naar buiten over ruzie Verstappen en Russell'

Max Verstappen (27) kan George Russell (26) momenteel niet luchten of zien. De regerend wereldkampioen voelt zich 'genaaid' door de coureur van Mercedes en zegt al het respect voor de Brit te zijn kwijtgeraakt. De BBC meldt nu dat er nog meer details over het verhaal naar buiten gaan komen.

Verstappen is laaiend op Russell sinds hij zich met de Mercedes-coureur moest melden bij de stewards. Het begon allemaal tijdens de kwalificatie, toen Russell moest uitwijken voor een langzaam rijdende Verstappen in Q3. Hij noemde het rijgedrag van de Nederlander "gevaarlijk" en de stewards noteerden het incident. Verstappen veroverde uiteindelijk pole, maar moest kort daarna op het matje komen bij de wedstrijdleiding, samen met Russell. In de stewardsroom is het echter helemaal uit de hand gelopen, zo verklaarde Verstappen na afloop van de Grand Prix van Qatar. Verstappen werd door de stewards gestraft voor het incident met Russell en moest zijn pole position inleveren. Dat is echter niet zozeer waar de schoen wringt voor Verstappen.

Verstappen furieus richting Russell in Qatar

Hoe Russell achter de schermen probeerde Verstappen een straf aan te naaien, dat is wat de wereldkampioen tegen de borst stuit. Gisteren liep Verstappen dan ook helemaal leeg bij de pers. "Ik denk dat ik heel veel respect heb voor heel veel rijders, maar na gisterenavond ben ik dat bij hem wel helemaal verloren ja. Weet je wat het is, hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je dan binnen met 'm zit is het gewoon een heel ander persoon. Daar kan ik heel moeilijk tegen. Dan kun je maar gewoon beter oprotten, want dan heb ik niks met jou te doen, wil ik niks met je te maken hebben", zo zei Verstappen.

Verhaal is nog groter, details komen nog naar buiten

Russell heeft vanwege de timing van het interview van Verstappen nog niet kunnen reageren, maar hij wordt ongetwijfeld aankomend weekend in Abu Dhabi aan de tand gevoeld door de pers. De BBC weet al te melden dat er nog meer details naar buiten gaan komen. Volgens hen heeft een bron dicht bij de Mercedes-coureur laten weten dat het verhaal nog groter is. "Bronnen dicht bij de Mercedes-coureur suggereren dat het verhaal nog groter is en dat dit nog naar buiten moet komen", zo schrijft het Britse medium.

