De F1 Grand Prix van Qatar is verleden tijd, maar het gespreksonderwerp van het weekend is de gridstraf die Max Verstappen na de kwalificatie kreeg van de FIA en de rol die George Russell daarin speelde. Het zou op zondag voor de race vervolgens nog behoorlijk uit de hand zijn gelopen tussen de twee.

Na de race in Qatar, die door Verstappen gewonnen werd, ging het niet zozeer meer om de race zelf. Verstappen kwam om een andere reden in het nieuws, namelijk het feit dat hij liet merken 'geen respect' meer te hebben voor Russell nadat hij vond dat hij zich voor de camera anders zou gedragen dan achter de schermen. Hij doelde op de penalty die hij na de kwalificatie kreeg, een penalty waar Russell om gevraagd zou hebben volgens Verstappen.

Kravitz onthult confrontatie Verstappen en Russell

Ted Kravitz weet bij Sky Sports te melden dat het ook achter de schermen op zondag, de dag nadat Verstappen de penalty had gekregen op aandringen van Russell, nog even ongezellig was. Verstappen zou Russell namelijk toen opgezocht hebben. “Het gerucht gaat dat Max in de wachtruimte van de rijdersparade [op zondag] Russell vervolgens woest confronteerde en iets zei in de trant van: 'Jij en je FIA-maatjes, ik hoop dat jullie blij zijn met wat jullie hebben gedaan'. De quote zelf was nog wat onbeschofter dan dat, maar dat ga ik niet live op TV zeggen.”

