Lars Leeftink

Vrijdag 17 maart 2023 19:54

Franz Tost, teambaas van AlphaTauri, heeft verklaard dat hij zijn engineers 'niet meer vertrouwt' na een teleurstellende start van het F1-seizoen. AlphaTauri doorstond een moeilijk seizoen in 2022 en eindigde negende bij de constructeurs, waardoor het team het slechtste eindresultaat boekte sinds 2018.

In Bahrein kwalificeerde Yuki Tsunoda zich als veertiende, terwijl Nyck de Vries achttiende werd. Geen van beide coureurs veroverde een dag later punten tijdens de race. Gevraagd naar de openingsrace in Bahrein, zei Tost tegenover Motorsport.com: "Helaas denk ik dat het (de uitslag in Bahrein) momenteel het prestatieniveau van de auto is, omdat we een veel betere auto hadden verwacht. We hadden het moeilijk in Bahrein. Het ziet er hier een beetje anders uit. Ik hoop dat we in ieder geval met één auto in Q3 van de kwalificatie zitten, maar we moeten veel dingen doen om de auto sneller te maken. Vooral aan de aerodynamische kant lopen er verschillende programma's."

Tost niet blij met engineers

Vervolgens zijn de engineers van AlphaTauri aan de beurt. "De engineers zeggen me dat we goede vooruitgang zullen boeken, maar ik vertrouw ze niet meer. Ik wil gewoon de rondetijd zien, want dit is het enige dat telt." Gevraagd om zijn opmerkingen te verduidelijken, vervolgde Tost: "Tijdens de wintermaanden vertelden ze me dat de auto fantastisch is en we grote vooruitgang hebben geboekt. Dan komen we in Bahrein en zijn we nergens. Wat moet ik dan zeggen?"

Hoe lost AlphaTauri de problemen op?

AlphaTauri is niet het enige team dat Bahrein heeft verlaten en begon na te denken over het autoconcept. Mercedes-teambaas Toto Wolff eiste 'radicale' veranderingen van het team, terwijl Ferrari ook met vragen over het onderwerp te maken kreeg. Een andere beperkende factor voor het maken van significante wijzigingen in het seizoen is de budgetcap. Tost verwerpt dit echter als een excuus. "De budgetcap belet ons niet om ontwikkelingswerk te doen. Dit is meegenomen in ons businessplan. De vraag is nu: gaan we de goede kant op? Zoals ik al eerder aangaf, zagen we tijdens de wintermaanden dat - in ieder geval op papier - dat we grote vooruitgang hadden geboekt in vergelijking met de auto van vorig jaar. Maar al die cijfers van de engineers tegenwoordig, zoals ik al eerder zei, ik vertrouw ze niet meer."

Tost vervolgt. "Ik wil nu tijdens de volgende stappen zien dat we de goede kant op gaan, dat we de prestaties van de auto kunnen verbeteren. En dan is er vooral werk aan de vloer, remleidingen en alle andere aerodynamische onderdelen nodig. Ik denk dat de engineers nu, met alle kennis die we hebben na de test en de race in Bahrein, in staat moeten zijn om het uit te zoeken en met nieuwe onderdelen te komen die de prestaties van de auto moeten verbeteren."