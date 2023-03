Verstappen ook dominant tijdens tweede vrije training in Djedda, Alonso maakt indruk

Lars Leeftink

Vrijdag 17 maart 2023 19:00 - Laatste update: 19:56

De tweede vrije training in Saoedi-Arabië is op P1 afgesloten door Max Verstappen. De Nederlander bleef net zoals tijdens de eerste vrije training Fernando Alonso en Sergio Pérez voor in het warme Djedda en is daardoor goed aan het tweede weekend van het seizoen begonnen.

De eerste vrije training eerder op de vrijdag werd in warme en droge omstandigheden gedomineerd door Red Bull Racing. Net zoals in Bahrein was het Verstappen die, terugkerend van maagklachten, op P1 eindigde voor teamgenoot Pérez. Alonso sloot op P3 aan op meer dan een halve seconde. De tweede vrije training, die om 18:00 uur Nederlandse tijd begon, was net zoals de eerste vrije training warm en droog. Een belangrijke sessie, omdat de omstandigheden tijdens deze sessie hetzelfde waren als tijdens de kwalificatie en race later dit weekend.

Artikel gaat verder onder video

Openingsfase

Toen de lichten voor het eerst op groen gingen voor de start van de sessie, waren het onder meer Alonso, Carlos Sainz en Charles Leclerc die meteen naar buiten gingen. De rest van het veld, waaronder Nyck de Vries en Verstappen, zouden snel volgen. Iedereen ging op de harde of medium band naar buiten om de sessie te openen. Verstappen zou meteen het heft in handen nemen met een 1.30.058. Deze ronde reed hij op de medium band. Ook de auto van Alpine maakte indruk gedurende de eerste twintig minuten van de tweede vrije training, met P4 en P5 respectievelijk. Naast Verstappen stonden alleen Sergio Pérez en Alonso voor de twee auto's van Alpine. De Vries stond toen op P16 dankzij een rondje op de harde band.

Dit is de top tien na twintig minuten. Iedereen is de pitstraat ingedoken.



1. Verstappen

2. Pérez

3. Alonso

4. Gasly

5. Ocon

6. Albon

7. Leclerc

8. Stroll

9. Hamilton

10. Sainz#F1 #SaudiArabianGP — GPFans NL (@GPFansNL) March 17, 2023

Verstappen ook snel op soft band

Alonso was vervolgens de eerste die tijdens de tweede vrije training op de soft band naar buiten ging. Pérez, Verstappen en veel andere coureurs zouden hem vervolgens volgen. Daardoor kregen we een goed beeld van de kwalificatiesnelheid van alle teams. Met een 1.29.603 op de soft band zou Verstappen ook op deze band het veld aanvoeren. Ondertussen waren er wat problemen bij Albon, die een tijdje binnen moest blijven vanwege werkzaamheden aan de achterkant van de auto. Hij zou wel weer de baan op gaan tijdens de training. Met nog een twintig minuten te gaan stond Verstappen op P1, voor Alonso, Pérez, Esteban Ocon en George Russell. De Vries stond op P17 na zijn rondje op de soft band. Met deze stand gingen we de slotfase van de training in.

Dit is de top tien met nog twintig minuten op de klok.



1. Verstappen

2. Alonso

3. Pérez

4. Ocon

5. Russell

6. Gasly

7. Stroll

8. Hülkenberg

9. Leclerc

10. Sainz#F1 #SaudiArabianGP — GPFans NL (@GPFansNL) March 17, 2023

Ferrari onzichtbaar

Tijdens de laatste twintig minuten van de sessie zou Mercedes zich eindelijk ook melden aan het front. Bij Lewis Hamilton ging het moeizaam (P11), terwijl George Russell zich met moeite naar de vijfde plaats kon rijden. Ook Alpine bleef op de soft band indruk maken, net zoals op de medium band aan het begin van de sessie, al het geval was. Er waren verder ook tijdens deze sessie weinig tot geen incidenten die een gele of rode vlag zouden veroorzaken. Aan het einde van de sessie besloten de teams over te gaan op de long runs, waardoor de tijden niet meer werden verbeterd. Daardoor bleef Verstappen op P1 (1.29.603), met 0.208 seconden voorsprong op Alonso en 0.299 op Pérez. Ocon en Russell sloten de top vijf af, met De Vries die terug te vinden was op P17. De Ferrari's waren onzichtbaar tijdens de tweede vrije trainingen en eindigde op P9 en P10.