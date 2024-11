In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat de Grand Prix van Italië in Monza een contractverlenging heeft gekregen tot het einde van het seizoen 2031, vertelde Helmut Marko namens Red Bull dat alleen Max Verstappen wereldkampioen was geworden in deze auto, stelde Carlos Sainz dat Verstappen door acht coureurs te verslaan was in de tweede seizoenshelft en werd bekend dat Verstappen ook op donderdag in Qatar na zijn wereldkampioenschap niet bij de persconferentie aanwezig is. Dit is de GPFans Recap van 27 november.

Marko: 'Verstappen was de enige die kampioen had kunnen worden in de Red Bull'

De F1 Grand Prix van Las Vegas was voor Max Verstappen een bijzondere race, want na die race veroverde hij zijn vierde wereldkampioenschap op rij in F1. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko is positief over de prestaties, maar denkt echter ook dat de Limburger de enige coureur was die de titel had kunnen pakken in de RB20 en dat een vijfde titel lastig wordt als de auto van 2025 niet beter gaat presteren. Lezen wat Marko over 2025 en de titel van Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Doek voor Pérez al gevallen? 'Red Bull gaat tussen Colapinto en Lawson kiezen'

Joe Saward stelt dat Red Bull Racing langzaam maar zeker een keuze begint te maken over wie in 2025 teamgenoot van Max Verstappen gaat worden bij Red Bull Racing. Het zou nog 'tussen twee coureurs' gaan. Meer lezen over welke twee coureurs het zouden zijn en wie de favoriet is? Klik hier!

Sainz: 'Tweede seizoenshelft laat zien dat Verstappen in gelijke auto's te verslaan is'

Carlos Sainz won dit seizoen races en kon vaak voorin doen met de auto's van Red Bull, iets wat hij en de andere coureurs niet gewend waren. De Spanjaard noemt Max Verstappen de terechte wereldkampioen, maar laat daarnaast optekenen dat de tweede helft van het Formule 1-seizoen heeft laten zien dat verschillende coureurs het tegen de Nederlander op kunnen nemen. Meer lezen over hoe Sainz kijkt naar het kampioenschap van Verstappen en het seizoen 2025 in F1? Klik hier!

Grand Prix van Italië in Monza krijgt contractverlenging tot eind 2031

F1 heeft voor het seizoen 2026 en de kalender van dat jaar nog veel beslissingen te maken. Nadat de Grand Prix van Monaco al een contractverlenging kreeg, heeft nu ook de Grand Prix van Italië in Monza die gekregen. Meer lezen over de contractverlenging die F1 heeft uitgedeeld en welke circuits nu nog een aflopend contract hebben in 2025? Klik hier!

Verstappen na kampioenschap door FIA niet uitgenodigd voor persconferentie in Qatar

Het persconferentieschema voor de F1 Grand Prix van Qatar is woensdag geopenbaard door de FIA. Zes coureurs zijn weer aangewezen om hun zegje te doen, maar niet zoals in Las Vegas zit Max Verstappen er niet bij. Meer lezen over wie de FIA wel heeft uitgenodigd voor de persconferenties van donderdag in Qatar? Klik hier!

Lambiase over ontwikkeling Verstappen: "Dat is zorgwekkend voor de rest van de grid"

Giampiero Lambiase vertelt ontzettend trots te zijn op de ontwikkeling die Max Verstappen nog altijd doormaakt en de manier waarop hij jaar naar jaar op allerlei vlakken steeds weer beter wordt. Meer lezen over wat Lambiase te zeggen heeft over Verstappen en zijn ontwikkeling bij Red Bull Racing? Klik hier!

