Giampiero Lambiase vertelt ontzettend trots te zijn op de ontwikkeling die Max Verstappen nog altijd doormaakt en de manier waarop hij jaar naar jaar op allerlei vlakken steeds weer beter wordt.

Max Verstappen greep afgelopen zondag in Las Vegas zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1. Onderweg naar het podium werd hij vergezeld door race-engineer en vertrouweling Giampiero Lambiase. De twee werken sinds het debuut van de Nederlander bij Red Bull Racing samen en zijn volledig op elkaar ingespeeld. Ondanks dat de spanningen onderling ook wel eens hoog oplopen.

In het heetst van de strijd

"Het werkt dat hij er met ons allemaal instopt, en het respect dat hij begint te geven aan andere coureurs... Hij hoeft niet meer - we hebben het bij vlagen wel gezien -, maar hij hoeft niet meer ieder weekend ieder klein dingetje te winnen. Ik ben heel trots op hem", vertelt Lambiase bij Sky Sports. "Je voert gesprekken met hem buiten de baan. Wat je tijdens de uitzending hoort, is dat niet per se Max. Dat is Max die vol zit met adrenaline op dat moment. Hij zuigt ieder stukje informatie op dat door zijn oren gaat, dat is zijn grote kracht. We kunnen er altijd op vertrouwen dat hij in het heetst van de strijd doet wat juist is."

Angstaanjagende ontwikkeling

Bij F1 Nation vertelt Lambiase daarnaast over de ontwikkeling van Verstappen: "Het zorgwekkende voor de rest van de grid is, dat Max ieder jaar beter wordt. Dat is angstaanjagend, want hij zit nu al op een ongekend niveau. Hij werkt op alle vlakken hard met het team. Zijn stuurkunsten op de baan, zijn kwalificatieronden, zijn consistentie en ook zijn vermogen om het zorgen maken los te laten, als je dat los moet laten", klinkt het.

