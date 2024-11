Joe Saward stelt dat Red Bull Racing langzaam maar zeker een keuze begint te maken over wie in 2025 teamgenoot van Max Verstappen gaat worden bij Red Bull Racing. Het zou nog 'tussen twee coureurs' gaan.

Sinds Pérez bij Red Bull rijdt en in 2022 zijn contract verlengde, zijn er geruchten over zijn toekomst bij het team als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Verstappen. In 2023 waren deze geruchten nog hardnekkiger aan het worden vanwege zijn mindere prestaties. In 2024 is het er nog minder op geworden, deels ook door de mindere auto van Red Bull en de grotere concurrentie voorin. Ondanks een contractverlenging begin 2024 is de toekomst richting 2025 nog niet duidelijk voor Pérez.

'Red Bull gaat keuze maken tussen twee coureurs'

Saward geeft in een nieuwe versie van zijn Green Notebook aan dat de positie van Pérez nog allesbehalve zeker is. Sterker nog, het zou al beslist zijn in zijn nadeel. "Red Bull houdt zich vaag diplomatiek (wat op zich al een prestatie is voor Helmut Marko), maar behalve Pérez en zijn excentrieke vader zegt niemand dat hij volgend jaar nog bij Red Bull zal zitten." Volgens Saward is Pérez zelfs al geen kanshebber meer en gaat het nu nog tussen twee coureurs voor het tweede stoeltje bij Red Bull in 2025 naast Verstappen. "Alle tekenen wijzen op een keuze aan het einde van dit seizoen tussen Liam Lawson en Franco Colapinto."

Colapinto bewijst zichzelf geen dienst met crashes

Volgens Saward was het al bijna zeker dat Colapinto teamgenoot van Verstappen ging worden in 2025, maar na zijn goede start is de Argentijn de laatste tijd wat minder in vorm. Dit heeft Red Bull ook gezien, aldus Saward. "Colapinto was de grote favoriet om zich bij wereldkampioen Max Verstappen aan te sluiten, maar een reeks zware crashes heeft vragen opgeroepen over zijn gereedheid."

