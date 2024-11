Tijdens de staart van het F1-seizoen is het weer meestal vooral warm en zonnig of worden er races in het donker verreden. Zo ook afgelopen weekend in Las Vegas en komend weekend in Qatar. Het weerbericht voor komend weekend.

Afgelopen weekend bleef het in Las Vegas droog tijdens het weekend waarin Mercedes domineerde met de eerste en tweede plaats van George Russell en Lewis Hamilton, en waarin Max Verstappen zijn vierde titel op rij mocht vieren door vijfde te worden en - belangrijker - voor Lando Norris te eindigen. Veel tijd om het allemaal te vieren was er niet voor de Nederlander, want komend weekend staat het voorlaatste raceweekend met sprintrace op het programma.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht raceweekend Qatar

Het zal geen hele grote verrassing zijn, maar het weerbericht voor komend weekend in Qatar is voor Europese mensen toch altijd even wennen. Het is namelijk behoorlijk warm in Qatar, waar het op vrijdag, zaterdag en zondag 25 graden Celsius gaat zijn. Er zal op vrijdag en zaterdag wel wat bewolking zijn, maar regen hoeft er niet verwacht te worden. Er wordt op zaterdag en zondag 1% kans op regen gemeld.

Gerelateerd