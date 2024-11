Carlos Sainz noemt Max Verstappen de terechte wereldkampioen, maar laat daarnaast optekenen dat de tweede helft van het Formule 1-seizoen heeft laten zien dat verschillende coureurs het tegen de Nederlander op kunnen nemen.

Max Verstappen verzilverde afgelopen zondag zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap, door in de Grand Prix van Las Vegas als vijfde over de streep te komen. De Nederlander en zijn team begonnen dominant aan het seizoen met zeven overwinningen in de eerste tien races, maar niet lang hierna begon de performance van Red Bull Racing fors af te vlakken. De concurrentie vond ondertussen juist snelheid, waardoor het voor Verstappen steeds meer een kwestie werd van zijn voorsprong zo goed mogelijk verdedigen.

Acht coureurs in staat met Verstappen te vechten

Dat deed de 27-jarige coureur met succes. Ook in de weekenden waar zijn Red Bull voor geen meter ging, maximaliseerde Verstappen het aantal punten. "Ondanks dat ik denk dat Max dit jaar fantastisch werk heeft geleverd, laat het zien dat in de tweede seizoenshelft acht coureurs binnen een tiende van elkaar zaten", wordt Carlos Sainz geciteerd door Motorsport Week. "We konden hem allemaal week in week uit verslaan."

Gelijkwaardig materiaal

De Spanjaard vervolgt: "Hij was extreem goed in het domineren met een dominante auto en hij was extreem goed in foutloos rijden in de tweede seizoenshelft. Dat is waarom hij voor mij de coureur van het jaar is en het wereldkampioenschap heeft gewonnen. Maar de tweede seizoenshelft liet zien dat ons materiaal meer gelijk is nu, en we kunnen het allemaal tegen elkaar opnemen en het elkaar moeilijk maken."

