De FIA heeft het persconferentieschema voor de donderdag voorafgaand aan de start van het weekend van de F1 Grand Prix van Qatar geopenbaard. Zes coureurs zijn weer aangewezen om hun zegje te doen.

Hier zit Max Verstappen, net zoals afgelopen weekend in Las Vegas, niet bij. De Nederlander zal dus via de media zijn zegje doen over hoe hij het weekend in zal gaan en hoe het feestje is geweest na zijn kampioenschap in Las Vegas. Wie mogen er dan wel aanschuiven op donderdag in Qatar?

Coureurs aanwezig tijdens persconferentie FIA in Qatar

Om 15:30 uur Nederlandse tijd gaat de eerste persconferentie van start. Hierin zullen Pierre Gasly, Fernando Alonso en Charles Leclerc hun zegje doen. Een halfuur later, om 16:00 uur Nederlandse tijd, is het aan Zhou Guanyu, Alex Albon en Sergio Pérez om vooruit te blikken op komend weekend in Qatar. Vooral Perez zal populair gaan zijn, aangezien de prestaties van de Mexicaan nog niet vooruit zijn gegaan en de geruchten over zijn stoeltje in 2025 bij Red Bull blijven bestaan.

Donderdag zal Verstappen tijdens de persconferentie zijn zegje niet gaan doen. Zes andere coureurs zijn aangewezen.#FIA #QatarGP #F1 pic.twitter.com/7Jfh2tJ77G — GPFans NL (@GPFansNL) November 27, 2024

