Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas zijn vierde wereldkampioenschap veiliggesteld. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko denkt dat de Limburger de enige coureur was die de titel had kunnen pakken in de RB20 en dat een vijfde titel lastig wordt als de auto van 2025 wederom zo'n temperament heeft.

Waar Red Bull Racing het Formule 1-veld bij de ballen had in 2022 en 2023, is dat dit seizoen wel even anders geweest. De fans, hopend op een ware titelstrijd, moesten pessimistisch toekijken hoe Verstappen en Sergio Pérez oppermachtig één-tweeresultaten behaalden in Bahrein en Saoedi-Arabië. Na de uitvalbeurt in Australië stond de eerstgenoemde opnieuw op de hoogste trede in Japan en China. Ondertussen dichtten McLaren en Ferrari, en tevens Mercedes, het gat. Verstappen won nog wel op Imola en in Canada en Spanje, maar het ging hem niet meer zo gemakkelijk af. Hij is sindsdien vaker niet dan wel op het podium geëindigd vanwege de balansproblemen van de RB20. Lando Norris kwam tot 44 punten van de kampioenschapsleider, maar door een masterclass neer te zetten in de zware Braziliaanse regen, breidde Verstappen zijn leiding weer uit naar 62 punten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen komt op voor Colapinto na mega-klapper: "De 'experts' moeten hun mond houden"

Kampioen in McLaren of Ferrari

Verstappen finishte als vijfde voor Norris in Las Vegas en verzekerde zich zo van de wereldbeker van 2024. Marko geeft bij oe24 aan dat hij zijn coureur nog niet uitgebreid gesproken heeft over volgend seizoen, omdat ze daar de rust nog niet voor hebben gevonden, maar de twee zullen ergens deze week samen uiteten gaan in Dubai. "We moeten het gewoon de juiste auto geven", antwoordde de 81-jarige Oostenrijker op de vraag of het kampioenschap opnieuw haalbaar is volgend seizoen. "Dan gaat het Max wel lukken."

Marko ziet echter de problemen met onder andere de balans van de RB20 en sinds ze het ontdekt hebben, hebben ze weinig vooruitgang kunnen boeken ten opzichte van McLaren en Ferrari. "Een auto die niet zo'n temperament heeft als deze, eentje die wel consistent vooraan kan rijden", zo beschrijft hij de juiste auto voor 2025. Verstappen beweerde dat hij eerder kampioen was geworden in een McLaren of Ferrari. De Red Bull-hoofdadviseur begrijpt hem helemaal. "Ja, [dat mag hij zeggen], want hij heeft helemaal gelijk. Dit jaar had geen enkele andere coureur behalve Max voor ons het wereldkampioenschap kunnen winnen. Hij had duidelijk niet de beste auto."

Gerelateerd