Russell pakt pole in Las Vegas, Red Bull ziet verdachte verandering bij McLaren | GPFans Recap

George Russell mag de F1 Grand Prix van Las Vegas aanvangen vanaf de pole position. Dat kwam onverwachts voor de Mercedes-coureur. Achter Carlos Sainz zagen we nog een verrassing, want Pierre Gasly kwalificeerde zich als derde in de Alpine. Max Verstappen zal de kampioensrace beginnen vanaf de vijfde plaats, net voor Lando Norris. Franco Colapinto schreef zijn Williams af in Q2 en er kwam een impact van maar liefst 50G bij kijken. Er moet nog worden besloten of de Argentijn mee kan doen aan de wedstrijd in de gokstad. Verder denkt Norris dat Verstappen het kampioenschap niet had kunnen winnen, als de Limburger in een McLaren had gezeten, begint het Andretti-Cadillac F1-team vorm te krijgen door een nieuwe topman en ziet Helmut Marko iets heel vreemds bij McLaren.

Russell verrast zichzelf met pole: 'Moeten uitzoeken waarom we zo snel zijn dit weekend'

George Russell heeft zijn vierde pole position uit zijn carrière weten te pakken in Las Vegas. Met een 1:32.312 was hij de snelste, voor Carlos Sainz en de verrassende nummer drie: Pierre Gasly. Op de vraag of Russell de pole position zag aankomen, is de Mercedes-coureur helder: "Heel eerlijk gezegd, absoluut niet. We waren het hele weekend al snel. Ik wist toen in mijn laatste ronde begon dat dit het rondje moest worden. Het maakte niet uit wat er zich daarvoor heeft afgespeeld." Russell stond na de eerste runs ook al bovenaan, maar dat rondje was niet perfect. "Ik had een klein momentje tijdens mijn eerste run, toen hebben we de voorvleugel wat verandert. Ik dacht heel even dat we de vlag niet zouden halen, dus ik ben enorm blij." Lees hier het hele artikel over de reactie van George Russell na zijn pole position in Las Vegas.

Verstappen wijst naar achtervleugel Red Bull na kwalificatie Las Vegas: "Dan wordt het een lastig verhaal"

Max Verstappen heeft zich als vijfde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Las Vegas. De Red Bull van de Nederlander kwam niet goed uit de verf door de straten van de gokstad, maar wél staat hij voor titelconcurrent Lando Norris. "Er zit gewoon niet genoeg snelheid in de auto", vertelt Verstappen bij Viaplay. "We komen met die vleugel snelheid te kort op het rechte stuk, en dan hebben we ook nog geen grip. Dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal. Vooral ten opzichte van Mercedes, maar in de kwalificatie ook ten opzichte van Ferrari en zelfs een Alpine. Het belangrijkste voor mij is dat we voor McLaren staan, daar moet ik naar kijken. Maar ja, ik heb alles geprobeerd eruit te halen. Er zat geen foutje in de die ronde, maar er zat niet meer in. We gaan het zien morgen. Ik heb geen idee hoe de long runs zullen zijn. Hopelijk blijven de banden heel." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na de kwalificatie in Las Vegas.

Williams besluit morgenochtend over deelname Colapinto: "Gezondheid het belangrijkst"

Franco Colapinto was goed onderweg in Q2 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas, toen een klein foutje grote gevolgen had. De Williams-coureur stuurde iets te vroeg in voor bocht zestien, verloor zijn linker voorwiel en schoof vervolgens op hoge snelheid de muur in. Het is de zoveelste auto van Williams die in korte tijd werd afgeschreven, maar dat is het laatste waar teambaas James Vowles zich druk over maakt. Gezien de grote impact die kwam kijken bij de crash, is hij vooral blij dat het goed gaat met zijn coureur. "Zoals iedereen zal weten, heeft Franco een zware crash gehad in de kwalificatie, terwijl hij bezig was met een hele goede ronde", vertelt Vowles in een video van Williams. "Er kwam een impact van 50G kijken bij het ongeluk, dat is serieus. Hij is naar het medisch centrum geweest en daar ook weer vrijgegeven, nu is hij terug in het hotel om vannacht uit te rusten." Lees hier het hele artikel over de onzekerheid rondom Franco Colapinto in Las Vegas.

Norris denkt dat Verstappen niet in McLaren had kunnen winnen: 'Red Bull was veel sneller'

Lando Norris denkt dat Max Verstappen het kampioenschap niet had kunnen winnen, als de Nederlander in een McLaren had gereden. Dat vertelde hij in een interview tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas. De voorsprong die Red Bull Racing aan het begin van het seizoen had, maakte het lastig voor Norris om het gat dicht te rijden. "Ik probeer een woord te verzinnen dat goed maar niet goed genoeg betekent", antwoordde Norris op de vraag van The Telegraph hoe hij zijn seizoen zou omschrijven. "Iets van niet perfect, maar wel oké." Na de domper die hij meemaakte in de Grand Prix van São Paulo, had hij een "nogal shitty week" thuis in Monaco. "Het was onmogelijk voor mij om te slapen de eerste twee dagen." De Brit zat er heel erg mee dat een realistische kans op het wereldkampioenschap plotseling in rook was opgegaan. Lees hier het hele artikel over Lando Norris die kijkt naar de titelstrijd met Max Verstappen.

Marko vindt onbewezen foefje van McLaren vreemd: "Opeens hebben ze daar last van"

Als we het team waar Max Verstappen voor uitkomt, moeten geloven, dan worden de banden van Lando Norris gevuld met een heel klein laagje water. Op deze manier wordt het rubber van binnenuit beter gekoeld en het zou vooral voor de long runs goed werken, aangezien de banden langer meegaan als ze niet zo snel oververhit kunnen raken. De FIA en Pirelli hebben hier geen bewijs van gevonden, maar toch is het Helmut Marko opgevallen dat de McLaren het lastiger heeft met de bandenslijtage sinds dat Red Bull erover heeft geklaagd. "Hoe snel Lando Norris kon rijden, zeker richting het einde van de race toe, was ongelooflijk", begon Marko tegenover F1-Insider over de pace van de McLaren vóór het weekend in Brazilië. "Onze banden waren aan de finish compleet vernield. We maakten geen schijn van kans. In de Sprint in São Paulo waren we plotseling sneller dan de McLaren en Ferrari in de slotfase, ook al hebben wij niks veranderd." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die een opvallende verandering ziet bij McLaren.

'Alpine-topman vertrekt naar Andretti-Cadillac F1-team als operationeel directeur'

Sinds dit weekend in Las Vegas komen er plotseling berichten naar buiten dat Andretti alsnog toegelaten zal worden vanaf 2026. Het feit dat Michael Andretti een stap terug heeft gedaan, waardoor Gainbridge-CEO Dan Towriss de grootaandeelhouder van Andretti Global is geworden, zou hebben geholpen, maar misschien werd het de Formule 1 ook te heet onder de voeten door het onderzoek van het ministerie van Justitie en de FBI. Ondanks dat er al meer dan een jaar onzekerheid heerst over de inschrijving, heeft Andretti Global al een fabriek in Engeland waar hard wordt gewerkt aan de auto voor 2026. Op het gebied van personeel moeten er nog wat plekjes gevuld worden, maar inmiddels kan het doorgaans betrouwbare AutoRacer.it (voorheen Formu1a.uno) melden dat Rob White de rol van Chief Operating Officer op zich heeft genomen. Lees hier het hele artikel over Rob White die bij Andretti-Cadillac aan de slag gaat.

